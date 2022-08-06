مزاد لبيع السيارات في جمرك الرقعي

أعلنت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك، عن إجراء مزاد علني لبيع السيارات في جمرك الراقي يوم الأحد 21 أغسطس.

مبلغ الضمان

وحددت الهيئة شروط المشاركة في المزاد، وأهمها سداد تأمين إجباري بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق مستحق الدفع لمصلحة الضرائب والجمارك والزكاة، ودفع كامل القيمة فور ترسية المزاد.

شروط المزاد

كما تضمنت الشروط دفع عمولة المراقبة 2.5٪ بالإضافة إلى قيمة البيع، مضيفًا أنه يجب على المشتري تحصيل السيارات المباعة خلال 3 أيام للبضائع برسم دخول و 10 أيام للسيارات مع تعريفة التصدير.

وأضاف أنه سيتم احتساب الحد الأدنى للمعدلات في حالة تجاوز المدة المسموح بها ثم عرضها للبيع مرة أخرى، مشيرا إلى أن التسجيل المسبق في الجمارك مطلوب لحضور المزاد.