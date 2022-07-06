مزايا البطاقة الرقمية لمنسوبي القطاع العام

استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مزايا البطاقة الرقمية في تطبيق وزارة الموارد البشرية لموظفي القطاع العام.

مزايا البطاقة الرقمية

اعتمادًا على الموارد البشرية، تشمل مزايا البطاقة الرقمية ما يلي

– إثبات صاحب العمل رقمياً

الوصول إلى مرافق الجهة التي ينتمي إليها الموظف

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6 قرارات تحديد الموقع

وكان وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي قد أكد في وقت سابق أن الوزارة أصدرت 6 قرارات بتأميم عدد من المهن النوعية.

وأضاف أن هذه المهن تتمثل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الصحي ونشاط التفتيش الدوري للمركبات ونقاط البيع ضمن سلسلة من الأنشطة المهمة.

وأكد أن ذلك يأتي لتوفير المزيد من الفرص لأبناء وبنات الوطن وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني.