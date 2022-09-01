مزايا تنافسية.. طيران الإمارات توسع خدمات “A380 العملاقة” إلَّى 42 مدينة

أعلنت طيران الإمارات عَنّْ خططها لتشغيل طائراتها العملاقة A380، والتي سيتم تحديثها بأحدث مقصورات الدرجة السياحية الممتازة، إلَّى خمس مدن جديدة.

اعتبارًا من ديسمبر المقبل. المدن الخمس الجديدة هِيْ ؛ نيويورك جون كنيدي وسان فرانسيسكو وملبورن وأوكلاند وسنغافورة.

فرص أكبر لعملاء الدرجة السياحية الممتازة

كَمْا ستضيف شركة الطيران المزيد من المقاعد “السياحية الممتازة” على رحلاتها إلَّى لندن هِيْثرو وسيدني، مع تقديم مقصوراتها المحسّنة إلَّى خدماتها المجدولة.

تهدف طيران الإمارات إلَّى توفِيْر المزيد من الفرص للعملاء لتجربة مقصورة الدرجة السياحية الممتازة التي نالت استحسانا كبيرا.

وتشمل أحدث الخطط إعادة 85 طائرة A380 إلَّى السماء بحلول ديسمبر لتلبية الطلب على السفر خلال موسم عطلات نهاية العام.

تغطية الطلب فِيْ نهاية العام بموسم العطلات

ستقوم طيران الإمارات بتشغيل طائرتها A380، التي سيتم ترقيتها وتجهِيْزها بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة، إلَّى نيويورك جي إف كينيدي وسان فرانسيسكو وملبورن وأوكلاند وسنغافورة على النحو التالي، اعتبارًا من ديسمبر المقبل، ستطلق طيران الإمارات مقصورتها السياحية الممتازة إلَّى أوكلاند أول مرة للخدمة “EK448 / 449” اعتبارًا من 15 يناير 2023.

ستصبح ملبورن الوجهة الأسترالية الثانية التي تخدمها طيران الإمارات بطائرة A380 مجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة على متن الرحلة EK406 / 407، واعتبارًا من 1 فبراير 2023، وستصبح سان فرانسيسكو الوجهة الأمريكية الثانية التي تخدمها طيران الإمارات A380 بتصميمات داخلية حديثة على متن الرحلة EK225. / 226 “اعتبارًا من 15 فبراير 2023.

أما بالنسبة لسنغافورة، فستتسلم للمرة الأولى طائرة الإمارات A380 المجهزة بالدرجة السياحية الممتازة اعتبارًا من 1 مارس 2023 على متن الرحلة “EK 354/355”.

ستقوم طيران الإمارات بتحديث جداول رحلاتها إلَّى لندن هِيْثرو وسيدني ونيويورك جون إف كينيدي بطائرتها المعدلة من طراز A380 على الرحلات التالية. اعتبارًا من 15 ديسمبر 2022، ستصبح سيدني أول مدينة على شبكة طيران الإمارات تقدم مقاعد الدرجة الاقتصادية الممتازة على جميع الرحلات مع بدء تشغيل الطائرة المعدلة للخدمة الإلكترونية. K414 / 415 “.

سيتلقى مطار لندن هِيْثرو رحلته اليومية الثالثة مع طائرة الدرجة الاقتصادية الممتازة على متن الرحلة EK005 / 006 اعتبارًا من 1 يناير 2023.

كَمْا ستشغل طيران الإمارات طائرة A380 مجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة لخدمة رحلة ثانية إلَّى نيويورك، منطقة إف كينيدي (EK201 / 202) ابتداءً من 15 مارس 2023.

كَمْا ستطلق طيران الإمارات خدمة A380 المجهزة بالدرجة السياحية الممتازة لأول مرة إلَّى كرايستشيرش اعتبارًا من 26 مارس 2022 كامتداد للرحلة EK 412/413 من دبي إلَّى سيدني.

مع الطلب على السفر الأقوى منذ أكثر من عامين، ستزود طيران الإمارات العملاء بخيارات أكثر وتجربة أفضل مع توسع خدمات A380 إلَّى 42 وجهة بحلول نهاية مارس 2023.

فِيْ الوقت نفسه، تعمل على توسيع شبكتها لتلبية الطلب وتعزيز جداولها الحالية إلَّى أكثر من 400 رحلة أسبوعية من A380 تغادر دبي، وتوفر 460.000 مقعدًا بحلول مارس 2023، بما فِيْ ذلك 81000 مقعدًا فِيْ المقصورات الفاخرة، مما يمنح العملاء راحة أكبر.

بحلول نهاية هذا العام، ستخدم طيران الإمارات حوالي ثلث شبكتها بطائرات A380، والتي ستصل إلَّى العدد العامل فِيْ الأسطول إلَّى 85 طائرة، مع إطلاق العملاق إلَّى المزيد من الوجهات مثل هِيْوستن وبنغالورو وبيرث، أوكلاند وهُونج كونج وكوالالمبور، بالإضافة إلَّى مدن أخرى سيتم الإعلان عَنّْها فِيْ الأسابيع المقبلة.

مع توسيع قائمة المدن، ستكون طيران الإمارات قد استعادت 75 فِيْ المائة من شبكة A380 قبل الوباء. سيعمل الناقل أيضًا على تعزيز الخدمات الحالية للمدن الكبرى، مما يزيد من مرونة واستقرار عملياته.

لاقت الدرجة السياحية بريميوم الإمارات، التي تم إطلاقها أولاً على رحلات الشركة إلَّى لندن هِيْثرو وباريس وسيدني، إعجاب العملاء واستقبلوها، حيث فاق الطلب التوقعات، مما يدل على جاذبيتها واستعداد المسافرين لتجربة الفخامة والهدوء مع ارتفاع. الإجمالية.