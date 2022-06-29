مزايا شركة المساهمة المبسطة في نظام الشركات الجديد

أوضحت وزارة التجارة معلومات مفصلة عن الشركة المساهمة المبسطة التي أنشأتها لائحة الشركة الجديدة 2022.

وأشار في إنفوجرافيك إلى أنه نشر أنها شركة مكونة من شخص واحد أو أكثر، ولا يوجد حد أدنى لمتطلبات رأس المال للشركة في نظامها الأساسي.

تنويع الأسهم

تتميز شركة الأوراق المالية المبسطة بإمكانية إصدار أنواع وفئات متعددة من الأسهم ذات الحقوق والالتزامات والقيود المختلفة، وإمكانية إدارتها من قبل مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غيرهم.

لا يتطلب النظام وجود اجتماعات عمومية، لذلك يتحمل المساهمون ممارسة هذه الصلاحيات ولهم الحق في تحديد من سيمارسها.

تحدد اللائحة الأساس والنصاب اللازم لصحة اجتماعات المساهمين وإصدار قراراتهم.

شركة سيمبل المحدودة

تم إنشاء شكل جديد من الشركات يسمى “شركة الأسهم المبسطة” الذي يستجيب لاحتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال المخاطر.

كما ستعمل كذراع استثماري يسمح للشركات غير الهادفة للربح بالتقدم في القطاع الثالث، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية والسماح لها بتوليد عائد من أعمالها وإنفاقها على أغراض غير ربحية.

خصائص نظام الشركة الجديد

وتجدر الإشارة إلى أن النظام ألغى سلسلة من القيود في جميع المراحل (التأسيس والممارسة والخروج)، وكذلك القيود على اسم الشركة، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو أدوات تمويل قابلة للتداول.

ووضعت أحكامًا للتحول والاندماج بين الشركات، وسمحت بتقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، وسمح لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولهم إلى أي شكل من أشكال الشركات.

يواكب نظام الشركات الجديد جميع التطورات الاقتصادية في بيئة الأعمال، ويأتي بعد 6 سنوات من اعتماد النظام السابق ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 ورؤيتها للقطاع الخاص كشريك استراتيجي، والأهداف المتعلقة به. لتسهيل عمل الشركات والسماح لها بالتوسع والنمو.