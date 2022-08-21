مزايا نسبية تجعل السعودية موطنًا لأكبر الأحداث الرياضية في العالم

كانت السعودية مليئة بالعاطفة يوم السبت الماضي، وتحديداً في جدة، عندما أقيمت إحدى أهم مباريات الملاكمة في تاريخ الرياضة بين الأوكراني أولكسندر أوسيك والبريطاني أنتوني جوشوا.

تنتشر مثل هذه المشاهد من الترقب بشكل متزايد في المملكة التي تستضيف العديد من الأحداث الرياضية الدولية، كجزء من الخطة الشاملة للتحول الاجتماعي والاقتصادي المعروفة باسم برنامج رؤية 2030.

تحتل الأحداث الرياضية العالمية مركز الصدارة في رؤية 2030

يتمثل أحد أهداف رؤية 2030 في جعل المملكة مركزًا إقليميًا للفعاليات الرياضية الاحترافية ذات المستوى العالمي، والتي ستجذب العديد من السياح، وتوفر فرص عمل للمواطنين، وتحسن نوعية الحياة بشكل عام.

اليوم، الرياضة هي في قلب حملة التنويع في المملكة لنقل الاقتصاد بعيدًا عن النفط من خلال رعاية مجموعة كاملة من الصناعات الثقافية والتكنولوجية والتجارية المتنامية.

وفقًا لموقع Barletta الأسباني، في غضون سنوات قليلة فقط، برزت المملكة العربية السعودية في المقدمة، حيث استضافت بعضًا من أكبر الأحداث الرياضية في العالم، مما قدم دفعة إضافية للسياحة والضيافة والترفيه والتوظيف، بينما يعزز ذلك الهوية الوطنية.

فرص جديدة وقفزات كبيرة

لقد أوجدت استضافة الأحداث الرياضية الكبرى فرصًا جديدة للشراكات والاستثمار، كما عرضت الإمكانات الاقتصادية للمملكة للجمهور العالمي، من المسار السلس لحلبات الفورمولا إي إلى المسارات الملحمية لسباق صحراء داكار. بالإضافة إلى محاولة استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034، وكلها تدل على أن البنية التحتية للترفيه الرياضي في المملكة شهدت قفزات لا حدود لها.

في عام 2022، شهدت المملكة موجة من الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى، في ذلك العام، فاز البريطاني كالوم سميث على مواطنه جورج جروفز في جدة ليحصد لقب بطولة الملاكمة العالمية للوزن المتوسط ​​والبطولة العالمية للملاكمة.

كان سباق الدرعية الإلكتروني 2022 من أبرز الأحداث، حيث أقيمت البطولة في مدينة الدرعية التاريخية، ومنذ ذلك الحين استضافت السعودية كأس السوبر الإيطالي، وكأس السوبر الإسباني، والسعودية الدولية. بطولة الجولف، وكأس السعودية 20 مليون دولار، وهي أغلى سباق خيل في العالم.

كما استضافت بطولة المملكة العربية السعودية الدولية للقفز بالمظلات وكأس الدرعية للتنس وغيرها من الأحداث الرياضية.

مكان مرجعي للأحداث الدولية

وتابع التقرير عقب انتهاء الإغلاق المفروض على العالم بسبب فيروس كورونا، عادت المملكة إلى مجدها من خلال سباق الجائزة الكبرى للسعودية، وعندها رسخت مكانتها كمكان رائد للأحداث الرياضية الدولية.

تم بناء الحلبة عالية السرعة على الواجهة البحرية لمدينة جدة في ثمانية أشهر فقط، مما يجعلها أسرع مضمار فورمولا 1 على الإطلاق.

تضع المملكة العربية السعودية الآن نصب أعينها استضافة كأس آسيا للسيدات عام 2026 ودورة الألعاب الشتوية الآسيوية في نيوم عام 2029.

نمو صناعة الرياضة في المملكة العربية السعودية

وجد تقرير صادر عن شركة Ernst & Young، إحدى أكبر الشركات المهنية في العالم، أن قيمة صناعة الأحداث الرياضية في المملكة تنمو بنسبة 8 ٪ سنويًا، من 2.1 مليار دولار في عام 2022 إلى ما يقدر بنحو 3.3 مليار دولار بحلول عام 2024.

نمت مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 2.4 مليار دولار في عام 2016 إلى 6.9 مليار دولار في عام 2022، وبينما تعد المكاسب الاقتصادية مؤشرًا كبيرًا، فهي ليست الوحيدة. ميزة أخرى هي أن شباب الرياضيين في المملكة حققوا انتصارات عظيمة. التي تجعل الشعب السعودي فخوراً.

في العام الماضي، فاز السعودي طارق حمدي بالميدالية الفضية في الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2022، وفي وقت سابق من هذا العام، أصبح فائق عبدي أول سعودي يتنافس في أولمبياد بكين الشتوي.

من الآثار الإيجابية الأخرى لنمو الترفيه الرياضي، التبني العام للأنشطة الصحية واللياقة البدنية بين السعوديين، حيث يمارس 48.2٪ من الناس الآن الأنشطة البدنية والرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع، وهذا يمثل علامة فارقة في تأسيس بيئة صحية. ومجتمع نابض بالحياة يتماشى مع أهداف رؤية 2030.