مزايا وأسعار Apple iPhone 14 Pro Max الجديد ومواصفات الإصدارات الحديثة ،يعتبر من أحدث وأهم اصدارات شركة آيفون العالمية والتي قدمته خلال المؤتمر السنوي للشركة التي أقيم في الأيام الاولى من شهر سبتمبر لعام 2022م ،وتقديم المواصفات والمزايا للجهاز وتحسس الكاميرات الكبير جداً بالإضافة الى المعالج الكبير والقوي للجهاز مما يسمح بحفظ وتنزيل عدد من الملفات بسهولة وجودة عالية.

هاتف Apple iPhone 14 Pro Max الجديد

من خلال السطور التالية نشرح مميزات وأسعار هاتف Apple iPhone 14 Pro Max، هاتف Apple الجديد، الأكثر تطوراً فِيْ مجموعة Pro، والذي يتميز بتصميم Dynamic Island الجديد، والذي يوفر طريقة بسيطة فِيْ الاستخدام. iPhone وميزات الهاتف التالية:

الهاتف يدعم خاصية الـ NFC.

الوزن 240 جرام.

تبلغ ابعاد الهاتف 60.7 * 77.6 * 17.8 ملم.

يدعم الهاتف شرائح الجيل الثالث والرابع والجيل الخامس ويدعم أيضًا شبكات الجيل الثاني.

من ناحية المواد، تأتي مع غطاء حماية من السيراميك مبطّن بسطح خلفِيْ من الزجاج المركب غير اللامع مع فِيْرم من الفولاذ المقاوم للصدأ.

الهاتف مقاوم للماء والغبار حتى عمق 6 متر تحت الماء لمدة نصف ساعة.

اصدارات Apple iPhone 14 Pro Max الجديد

يتوفر الهاتف فِيْ أكثر من نسخة ذات ذاكرة صلبة وذاكرة عشوائية كَمْا يلي:

الإصدار الأول يأتي بذاكرة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت.

الإصدار الثاني يأتي بذاكرة سعتها 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت.

الإصدار الثالث يأتي بذاكرة سعتها 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت.

الإصدار الرابع يأتي بذاكرة صلبة بسعة 1 تيرا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت.

مميزات وأسعار Apple iPhone 14 Pro Max

لاستكَمْال موضوعنا مميزات وأسعار هاتف Apple iPhone 14 Pro Max، تجدر الإشارة إلى أن الكاميرا الخلفِيْة تأتي بكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل، وهِيْ الكاميرا الرئيسية وتدعم المثبت البصري iOS، أما بالنسبة للثانية. . الكاميرا تأتي بدقة 12 ميجابكسل وهِيْ الكاميرا للتقريب الحقيقي أما بالنسبة للكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 12 ميجابكسل وهِيْ كاميرا للتصوير العريض ويوجد مستشعر للعزل وعمل البورتريه. بالإضافة إلى فلاش LED واحد.

يُقال إن السعر الرسمي لجهاز Apple iPhone 14 Pro Max هُو 1099 دولارًا للإصدار الأقل بسعة 128 جيجابايت، و 1199 دولارًا للإصدار 256 جيجابايت، و 1399 دولارًا للنسخة 512 جيجابايت، و 1599 دولارًا للنسخة 1 جيجابايت. فِيْ مصر بأسعار أعلى بسبب إضافة الجمارك والضرائب.

مزايا وأسعار Apple iPhone 14 Pro Max الجديد ومواصفات الإصدارات الحديثة كذلك يوفر سرعة كبيرة في إشارات الانترنت وأجهزة استشعار عالية الجوة مما يساعد على حفظ الجهاز من عمليات الاختراق والسرقة كما ويتوفر بأسعار متغيرة حسب اصدار الجهاز.