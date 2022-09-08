مزايا واسعار هاتف ابل ايفون 14برو ماكس في الدول العربية، تتميز شركة أبل بأسعار هواتفها الذكية حيث تم إطلاق عدد من الإصدارات الحديثة من فئة بروو ماكس وكان آخر إصدار لشركة أبل آيفون 14 يروي وتآيفون 14 برو ماكس وقد أعلنت شركة أبل عن تطوير مجموعة برو الذي يتميز بتصميم ديماكس الجديد ويقدم طريقه بسيطة لاستخدام مجلس الآسفين شاشة تتميز تشغيل دوما.

هاتف آيفون 14 برو

هاتف آيفون 14 يتميز في قوة الأداء وشريحة من نوع A16 بونك وتعتبر من أسرع الشرائح في الهاتف الذكية، ويتمتع هاتف آيفون 14 برو بكامرات عالية الدقة فجاء بكاميرا رئيسيه بمعدل 48 ميجا بكسل تتميز بمستشعر رباع البكسلات ومحرك photonic engine يعتبر هذا المعالج من افضل المعالجات المتخصصة للصور ويعمل على تحسين الصورة والإضاءة الخافتة بشكل جزري، وهذا تطورات الكبيره في اجهزه آيفون لا يمكن الاستغناء عنها في اداء المهام اليومية والمشاريع الاستشهادية ويتمتع جهاز آيفون 14 بروماكس بحالات الطوارئ وميزات مثل ميزه طوارئsos المرتبطة بالأقمار الصناعية والاكتشاف الاصطدام.

مزايا والوان آيفون 14 برو ماكس

يتوفر من اجهزه آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس الوان جديدة وهي الليله في العميق والفضي والذهبي والاسود الفلكي، وهو سوف يتوفر في الاسواق الجمعه 9 سبتمبر ويتميز آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس لتصميم الزجاج المركب غير اللامع واستانلس ستيل الذي يستخدم في الادوات الجراحيه، وين بأربعة الوان كما ذكرنا وياتي الموديلات بمقاسات 6.1 انش و6.7 انش ويحتويان على شاشه ريتينا سوبر الذي تمتاز بتشغيل دوما وهي الميزه الاولى على الاطلاق في تكنولوجيا متعدده الكفاءه وهذه الميزه تجعل درجه السطوح القسوه نفسها في الشاشه والسطوع في الهاتف يصل الى 2000 شمعه وهو ضعف درجه السطوع متوفره في ايفون 13 برو.

مميزات هاتف آيفون 14 برو وآيفون 14 ماكس

يتميز آيفون 14 لخدمات السلامة ويأتي بمقاييس التسارع ثنائي النواه ويوجد به جرسكوب مرتفع:

يدعم شريحة a16.

بطاريا تدوم طول اليوم.

المعالج سداسي النواة واربع نواة عالية الكفاءة.

تنزيل سريع فائق.

يدعم شبكة 5G

سعة التخزين 128,256,512,1tb

تميز ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس بأطلاته الجميلة التي جمعت كافة الاجهزة السابقة حيث يتمتع اخر اصدار في الوانه االانيقة.