مزيل عرق طبيعي 100% يخلصكَمْ من رائحة العرق ويدوم 24 ساعة ويبيض منطقة الابطين من أول استعمال 

ونجد أن مزيلات العرق لا تستثنى من أدوات الفتيات وربات البيوت وكذلك الشباب، حيث يفضلن الظهُور أمام الجميع برائحة عطرة ومميزة، خاصة أنه عند التعرق تتراكَمْ البكتيريا فِيْ الجلد وتسبب له رائحة كريهة. الروائح. التي تنبعث منها تجعل الجميع يبتعدون عن الشخص مما يسبب إحراجًا كبيرًا. تسبب مزيلات العرق الصناعية اسمرار الجلد تحت الإبط، والتهابات الجلد لدى بعض الأشخاص، لذلك يجدون طريقة لعمل مزيل عرق طبيعي فِيْ المنزل بمكونات مثل يساعد على تعطير الجسم وتفتيح لون البشرة، لذلك سنوضح لك كيفِيْة صنع مزيل العرق بطريقة سهلة.

كيفِيْة صنع مزيل عرق طبيعي برائحة المسك

يشتهر الصيف بدرجات الحرارة المرتفعة، ودرجات الحرارة تجعل الجسم يتعرق، ومن خلال عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية وتنظيف البشرة من الأتربة والأوساخ بشكل مباشر، فإن هذه الأوساخ تتسبب فِيْ تراكَمْ البكتيريا وانبعاث روائح العرق الكريهة، ولكن من خلال مزيل عرق طبيعي من الممكن أن نقول وداعا لهذه الروائح وكن واثقا عند استخدامه.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من نصف ناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من المسك.

4 ملاعق كبيرة من الفازلين.

1 ملعقة كبيرة ماء ورد.

كيف تستعد

يمكنك استخدام مزيل العرق الطبيعي دون قلق، حيث أنه مكون طبيعي ممتاز يساعد على تعطير البشرة والقضاء على رائحة العرق وكذلك تفتيح لون بشرة الجسم باتباع هذه الخطوات.

يذوب الفازلين فِيْ حمام الماء الساخن.

ثم أضيفِيْ الشب والمسك وماء الورد إلى الفازلين وحركي جميع المكونات جيدًا.

يوضع الخليط فِيْ وعاء زجاجي ويمكن استخدامه قبل مغادرة المنزل.

كيفِيْة صنع مزيل عرق طبيعي باستخدام النشا

ملعقتان كبيرتان من النشا.

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز.

قطرات من زيت الشاي

كيف تستعد