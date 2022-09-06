مسؤولة ببنك إنجلترا بريطانيا قد تحتاج لزيادات “سريعة وقوية” فِيْ أسعار الفائدة

قالت عضو لجنة السياسة النقدية فِيْ بنك إنجلترا كاثرين مان إنه كان سريعًا لتقليل احتمالية أن يكون الاقتصاد بحاجة إلَّى تقييد لفترة طويلة من أجل خفض التضخم.

وأضاف مان أن نهج بنك إنجلترا “التدريجي”، والذي تضمن أربع زيادات فِيْ أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام تليها زيادة نصف نقطة مئوية الشهر الماضي، قد فشل فِيْ إخماد توقعات الأسعار لدى الناس، وهُو محرك مهم للتضخم فِيْ المتوسط. مصطلح.

وقال مان فِيْ كلمة ألقاها فِيْ جامعة كنت يوم الاثنين “تشديد نقدي سريع وقوي … هُو أعلى درجة فِيْ النهج التدريجي.”

قال بنك إنجلترا الشهر الماضي إنه مستعد “للتحرك بقوة” إذا لزم الأمر فِيْ المستقبل، بعد أن رفع أسعار الفائدة إلَّى 1.75٪ عَنّْدما قرر أول زيادة بمقدار 50 نقطة أساس منذ عام 1995.

سُئلت مان عما إذا كان يتعين على بنك إنجلترا النظر فِيْ رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية فِيْ اجتماعه فِيْ 15 سبتمبر، فأجابت “سؤال مهم”.

توقع بنك إنجلترا الشهر الماضي أن يتسبب التضخم المرتفع، المدفوع فِيْ جزء كبير منه بالزيادات الحادة فِيْ أسعار الغاز الطبيعي منذ الُغُزو الروسي لأوكرانيا، فِيْ ركود فِيْ وقت لاحق من هذا العام.

وقال مان “إذا سُمح لأسعار الطاقة بالجملة الحالية أن تنتقل إلَّى المنازل والشركات، فسيؤدي ذلك إلَّى معاناة هائلة لملايين الأشخاص على مدار أشهر الشتاء”.