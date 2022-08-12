مسؤول أمريكي سنواصل رفع الفائدة للوصول بالتضخم إلَّى 2%

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي توماس باركين فِيْ ريتشموند يوم الجمعة إنه يريد رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، وسيقوم بمراقبة البيانات الاقتصادية الأمريكية لتحديد حجم زيادة المعدل فِيْ الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ سبتمبر.

قال باركين لشبكة CNBC. وقال “أود أن أرى فترة تضخم تحت السيطرة، وإلَّى أن نفعل ذلك، أعتقد أنه سيتعين علينا نقل الأسعار إلَّى منطقة مقيدة”، مضيفًا أنه يود أن يظل التضخم عَنّْد المستوى المستهدف 2٪. من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي “لبعض الوقت”.

انخفض التضخم السنوي فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية بشكل طفِيْف إلَّى 8.5٪ خلال شهر يوليو، بعد ارتفاعه بنسبة 9.1٪ فِيْ يونيو، وهُو أول انخفاض منذ أبريل.

ومع ذلك، رأى الرئيس الأمريكي جو بايدن أن “التضخم قد ينحسر، لكن المواطنين لا يزالون يتضررون من تداعياته”.

ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.3٪ فِيْ يوليو، وهُو ارتفاع أقل مما كان عليه فِيْ أبريل أو مايو أو يونيو.

وانخفض مؤشر أسعار البنزين بنسبة 7.7٪ فِيْ يوليو على أساس سنوي، بعد أن ارتفع بنسبة 11.2٪ فِيْ يونيو.

وانخفض مؤشر أسعار الطاقة بنسبة 4.6٪ بعد ارتفاعه بنسبة 7.5٪ فِيْ يونيو.

ارتفع مؤشر أسعار الكهرباء فِيْ يوليو بنسبة 1.6 فِيْ المائة، وهِيْ ثالث زيادة شهرية على التوالي لا تقل عَنّْ 1.3 فِيْ المائة.

واصل مؤشر الغذاء ارتفاعه، إذا ارتفع بنسبة 1.1٪.

يعتبر هبوط أسعار البنزين ثم التضخم من أولى بوادر الراحة للأمريكيين الذين عانوا من ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين.

اتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن عددًا من الإجراءات لكبح التضخم قبل شهر، بما فِيْ ذلك السعي لخفض سعر البنزين، من خلال السماح باستخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة والعمل على زيادة إنتاج الوقود، وحث الكونجرس على سن قانون. تشريع لخفض تكلفة النفقات اليومية على العائلات الأمريكية، وكذلك الاستمرار فِيْ تحرير يد الاحتياطي الفِيْدرالي لاتخاذ الإجراءات المناسبة لخفض التضخم.

هدف التضخم السنوي لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي هُو 2٪، وقد أعلن رئيسه جيروم باول ومجلس السياسة النقدية التابع له سابقًا أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة حتى تراجع التضخم إلَّى المستويات المطلوبة مدعومًا بسوق عمل قوي.

يشار إلَّى أن الاحتياطي الفِيْدرالي رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعات مارس بواقع 25 نقطة أساس، فِيْ مايو بمقدار 50 نقطة أساس، وفِيْ يونيو بمقدار 75 نقطة أساس، وفِيْ يوليو بمقدار 75 نقطة أساس.

انخفض معدل البطالة فِيْ الولايات المتحدة إلَّى مستويات ما قبل Covid-19 فِيْ يوليو الماضي ليسجل 3.5٪، مما يدعم اتجاه مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي برفع أسعار الفائدة المتوقعة فِيْ سبتمبر.

من ناحية أخرى، يقف الاقتصاد الأمريكي على شفا الركود التضخمي، بعد أن انكَمْش فِيْ الربعين الأول والثاني من هذا العام بنسبة 1.5٪ و 0.9٪ على التوالي، وهُو التعريف الاصطلاحي للركود الفني أو الفني.

ترفض وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قبول أن اقتصاد بلدها يمر بمرحلة ركود، وتشير إلَّى أرقام التوظيف والإنفاق الاستهلاكي، لكنها لم تقسم على أن أكبر اقتصادات العالم ستتجنب ذلك.

خفض المسؤولون الأمريكيون توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي لبلدهم فِيْ عام 2022 إلَّى 1.7٪، بانخفاض عَنّْ التقدير السابق عَنّْد 2.8٪ فِيْ مارس، على الرغم من التفاؤل بشأن التوقعات طويلة الأجل للاقتصاد الأمريكي.