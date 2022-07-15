مسؤول أمريكي لا ينبغي توقع إعلان بعينه بشأن الطاقة في السعودية

بالتزامن مع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن الوشيك إلى المملكة العربية السعودية في زيارته الأولى، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إنه لا ينبغي توقع أي إعلانات خاصة بالطاقة خلال زيارة الرئيس للمملكة.

ملف أمن الطاقة في القمة السعودية الأمريكية

وبحسب قناة العربية، قال سوليفان إن الرئيس بايدن سيناقش ملف أمن الطاقة في السعودية من بين قضايا أخرى.

وكان سوليفان قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا تعملان على تحديد تفاصيل الحد الأقصى لسعر النفط الروسي، مشيرًا إلى أن “بايدن سيكون صريحًا مع إسرائيل بشأن مساعينا لإبرام اتفاق نووي مع إيران”.

دعم الإمارات العربية المتحدة لسوق النفط

وفي وقت سابق قال أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي إن أبوظبي ستدعم أي اتفاق يتم التوصل إليه بين السعودية والولايات المتحدة خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقررة اليوم.

وأضاف أن بلاده تريد مزيدًا من الاستقرار في سوق النفط وستلتزم بقرارات أوبك +، مضيفًا أن أبوظبي ستدعم أي صفقة سعودية أمريكية إذا تم إبرامها خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية.