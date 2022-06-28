مسؤول أميركي مجموعة الـ7 تريد تمويل مساعدة أوكرانيا عبر ضريبة على السلع الروسية

قال مسؤول أمريكي إنه يريد تمويل مساعدات لأوكرانيا من خلال فرض ضريبة على البضائع الروسية.

يجتمع قادة مجموعة الدول السبع في جبال الألب البافارية، حيث يناقشون كيفية معالجة التضخم المرتفع ودرء خطر الركود، وكذلك الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على إمدادات الغذاء والطاقة والاقتصاد العالمي.

ومن المقرر أن يبحث قادة نادي الدول الغنية خلال القمة التي تنتهي غدا وضع سقف محتمل لأسعار النفط الروسي.

في اليوم الأول للقمة، تحركت 4 دول هي المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان وكندا، لحظر واردات الذهب الجديدة من روسيا.

وقالت بريطانيا إن الحظر يستهدف الأثرياء الروس الذين يشترون سبائك الذهب كملاذ آمن لتقليل الأثر المالي للعقوبات الغربية. وبلغت قيمة صادرات روسيا من الذهب 15.5 مليار دولار العام الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للحلفاء “علينا أن نبقى معا” ضد روسيا.

وقال مصدر بالحكومة الألمانية إن زعماء مجموعة السبع يجرون أيضا محادثات “بناءة حقا” بشأن تحديد سقف محتمل لأسعار النفط الروسية.

وقال مسؤول رئاسي فرنسي إن باريس ستضغط من أجل تحديد سقف لأسعار النفط والغاز وإنها منفتحة على مناقشة اقتراح أمريكي.

اتفق قادة مجموعة السبع على التعهد بتقديم 600 مليار دولار من الأموال الخاصة والعامة للدول النامية لمواجهة النفوذ المتزايد للصين والتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.