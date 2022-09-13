مسؤول أوروبي بارز يكشف عَنّْ اقتراح جديد لمعالجة مشكلات الطاقة

قال مسؤول كبير فِيْ الاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد يمكن أن تستخدم 225 مليار يورو (227.57 مليار دولار) فِيْ شكل قروض غير مستخدمة من صندوق التعافِيْ للاتحاد الأوروبي.

أطلق الاتحاد الأوروبي برنامج اقتراض مشترك غير مسبوق بقيمة 800 مليار يورو العام الماضي لمساعدة دوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة فِيْ التعامل مع جائحة “كوفِيْد -19” وتحويل اقتصاداتها لتصبح أكثر صداقة للبيئة.

لكن بدلاً من الوباء، تواجه الحكومات الآن أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عَنّْ الزيادات الحادة فِيْ أسعار الطاقة بعد أن قطعت روسيا معظم تدفقات الغاز إلَّى الاتحاد الأوروبي رداً على دعم الكتلة لأوكرانيا.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس للجنة الاقتصادية بالبرلمان الأوروبي “يمكن للدول الأعضاء أن تطلب قروضًا لتمويل الاستثمارات والإصلاحات، بما فِيْ ذلك تلك التي اعتمدتها بالفعل فِيْ خططها”.

وأضاف أن تلك القروض يمكن استخدامها للرد على الحرب الروسية وأيضًا لتمويل الإصلاحات فِيْ إطار خطة الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على النفط الروسي.

وقال دومبروفسكيس إن الحكومات يمكنها أيضًا تعديل خطط الإنفاق التي تمت الموافقة عليها بالفعل لأن الحرب غيرت الظروف التي تم بموجبها صياغة الخطط الأولية.

وأشار إلَّى أن حكومات الاتحاد الأوروبي يمكن أن تطلب تعديل الخطط إذا لم تتمكن من تنفِيْذ الاستثمارات المخطط لها بسبب تقلبات السوق الحادة أو نقص المواد.

وقال “أي تعديلات مقترحة يجب أن تكون هادفة ومبررة ولا تحيد عَنّْ التطبيق المستمر والطموح العام للخطة”.