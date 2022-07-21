مسؤول إماراتي لـ”العرب اليوم الإخبارية” حريصون على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي

استمرار التأكيدات الإماراتية بضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي العربي لمواجهة الأخطار المختلفة، خاصة بعد جائحة كوفِيْد والحرب وسلاسل التوريد.

أكد وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية بدولة الإمارات، جمعة محمد الكيت، أن دولة الإمارات تحث على أهمية التعاون والمشاركة فِيْ اللقاءات فِيْ مختلف المجالات مع الدول العربية.

وفِيْ حديثه لـ “العرب اليوم نيوز” على هامش مشاركة الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الحادية والثلاثين المرتقبة فِيْ الجزائر، قال الكيت إن القيادة فِيْ الإمارات تدعو لتعاون مكثف مع الدول العربية ومشاركة مختلف النجاحات.

وأشار الكيت إلَّى أنه تم عرض رؤية الإمارات للتجارة والقطاع الفضائي، كَمْا تم عرض التبادلات والتجارب المختلفة مع الدول العربية ومبادرة “القدرات العربية”.

وأشار إلَّى أن جميع التجارب والمبادرات الإماراتية تخدم جميع الدول العربية وليس الدولة فقط، مشيرا إلَّى مشاركة مبادرة “مختبر التشريعات المتخصصة”، والتي يتم فِيْها تجربة أنشطة بعض القطاعات غير المنظمة.

وأوضح أن هذه المبادرة تعطي الريادة فِيْ استقطاب القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والمحرك الإلكتروني، مشيرا إلَّى أن دولة الإمارات أوجدت غطاء تشريعي يمكن من خلاله تجربة تلك الأنشطة التي ليس لها تشريعات قانونية.

وأضاف أنه تم عرض رؤية الإمارات للاقتصاد الرقمي فِيْ الدول العربية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة فِيْ جامعة الدول العربية، وتم استعراض جميع الثغرات فِيْ الدول العربية بما فِيْ ذلك دول الخليج من خلال مناقشة خبراء متخصصين و وضع رؤية عامة للنهُوض بهذا القطاع فِيْ بلداننا، لافتا إلَّى أنه سيتم إطلاق مبادرة جديدة فِيْ هذا القطاع فِيْ المرحلة المقبلة.

وشدد على أن الاقتصاد الرقمي من أهم محركات التنمية المستدامة وصناعة المستقبل، لافتا إلَّى أن العالم اليوم يسير بخطى متسارعة نحو ثورة رقمية جديدة تشمل مختلف جوانب الحياة.

وأوضح أن دولة الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، أدركت أهمية هذا الاتجاه فِيْ وقت مبكر، وتبنت رؤية واضحة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وخططت بشكل جيد لتصبح من بين الدول الرائدة. أهم الدول فِيْ تقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي واستباقي ومبتكر.

وكشف الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، أن الأزمات العالمية المختلفة مثل كوفِيْد 19 وسلاسل التوريد والحرب الروسية الأوكرانية أظهرت حاجة الدول العربية للاستعداد لمواجهة هذه التحديات من خلال توطين الصناعات المختلفة فِيْ الدول العربية، مثل توجيه الاستثمارات فِيْ البلدان ذات الجودة الزراعية.

وحول التكامل العربي ورؤية الامارات اكد حرص الدولة على تحقيق التكامل الاقتصادي بكافة جوانبها من خلال استكَمْال متطلبات الاتحاد الجمركي وقواعد المنشأ لتسهِيْل عملية انسياب وحركة البضائع بين الدول العربية بسهُولة وزيادتها. الاستثمارات الزراعية والصناعية والتكنولوجية التي تسرع الوصول إلَّى الاكتفاء فِيْ الدول العربية وتقلل من الواردات الخارجية. زيادة التبادل التجاري فِيْما بينها.

وحول الرؤية العقلانية لدولة الإمارات فِيْ تنويع الاقتصاد والاعتماد على الطاقة النظيفة، أكد أن اعتماد دولة الإمارات على النفط فِيْ الناتج المحلي الإجمالي أصبح أقل من 30٪ وزاد تنويع الاقتصاد بدخوله فِيْ البدائل والمتجددة. مشاريع الطاقة.

وأشار إلَّى استثمارات أدنوك فِيْ مشاريع الطاقة الجديدة المتعلقة بالهِيْدروجين الأزرق والأخضر والطاقة النووية، مؤكدا استمرار دولة الإمارات فِيْ ظل القيادة الرشيدة لتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي.