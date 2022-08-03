مسؤول بالفِيْدرالي يؤيد زيادة الفائدة 50 أو 75 نقطة أساس فِيْ سبتمبر

قال بنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ شيكاغو، تشارلز إيفانز، يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فِيْ اجتماعه المقبل للسياسة النقدية فِيْ سبتمبر إذا لم ينحسر التضخم، مضيفًا أن زيادة 75 نقطة أساس قد تكون كذلك. على الطاولة. الطاولة.

أخبر إيفانز المراسلين أنه لا يزال يأمل فِيْ أنه إذا بدأ التضخم فِيْ الانخفاض أخيرًا، فِيْمكنه المضي قدمًا بزيادة 50 نقطة أساس فِيْ اجتماعه المقبلين هذا العام، ثم سلسلة من 25 نقطة أساس زيادات خلال النصف الأول من العام المقبل.

رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلَّى نطاق مستهدف بين 2.25٪ و 2.50٪. شهد سعر الفائدة زيادات قدرها 225 نقطة أساس منذ مارس، فِيْ حين يكافح مسؤولو البنك المركزي الأمريكي ضد التضخم المفرط الذي يظهر القليل من علامات التراجع على المدى القصير.

وأشار إيفانز إلَّى أنه يعتقد أن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع إلَّى ما بين 3.75٪ و 4.0٪ بنهاية العام المقبل، لكنه حذر من المسار السريع المفرط للوصول إلَّى هذا النطاق، بحسب “رويترز”.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي قد يفكر فِيْ زيادة سعر الفائدة “كبيرة بشكل غير عادي” فِيْ اجتماعه المقبل فِيْ 20-21 سبتمبر، وأن مسؤوليه سيوجهُون صنع القرار ببيانات أكثر أهمية، والتي تشمل التضخم، التوظيف والإنفاق الاستهلاكي والنمو. الاقتصاد بين الحين والآخر.

قال إيفانز إنه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي الأمريكي هذا العام ويتوقع الآن نموًا بنسبة 1٪ أو أقل، لكنه أضاف أنه لا يزال يرى مسارًا يمكن فِيْه لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي خفض التضخم مع إبقاء معدل البطالة أقل من 4.5٪.