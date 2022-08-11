مسؤول بالمركزي الأميركي يحث على المزيد من زيادات الفائدة ولا يستبعد ركودا اقتصاديا

قال رئيس بنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ مينيابوليس، يوم الأربعاء، إنه لا يزال يعتقد أن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلَّى رفع سعر الفائدة بمقدار 1.5 نقطة مئوية أخرى هذا العام وإجراء المزيد من الزيادات فِيْ عام 2023.

وقال كشكاري فِيْ مؤتمر فِيْ أسبن إن بنك الاحتياطي الفِيْدرالي كان “بعيدًا عَنّْ إعلان النصر” فِيْ معركته ضد التضخم على الرغم من الأنباء “المرحب بها” فِيْ تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي صدر فِيْ وقت سابق يوم الأربعاء والذي أظهر أن التضخم قد يكون قد بدأ بالانحسار.

وقال إنه لا يرى “أي شيء يغير” حاجة مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى رفع سعر الفائدة إلَّى 3.9٪ بنهاية العام الحالي وإلَّى 4.4٪ بنهاية عام 2023. ويتراوح سعر الفائدة حاليًا بين 2.25٪ إلَّى 2.50٪.

وعلى الرغم من اعتراف كشكاري بأن تسارع زيادات أسعار الفائدة قد يدفع الاقتصاد إلَّى الركود، وأن الركود قد يحدث فِيْ “المستقبل القريب”، إلا أنه قال إن هذه المخاطرة لن تردعه.

وأضاف “يجب أن نعود إلَّى 2٪”، فِيْ إشارة إلَّى مستوى التضخم الذي يستهدفه الاحتياطي الفِيْدرالي.

وقال كشكري أيضا إن الأسواق “غير واقعية” فِيْ توقع تخفِيْضات أسعار الفائدة فِيْ أوائل العام المقبل. وأضاف أنه من غير المرجح أن يتم خفض أسعار الفائدة “حتى نتأكد من أن التضخم فِيْ طريقه بالفعل” إلَّى هدف 2٪.