مسؤول بـ أرامكو آفاق التعاون مع الصين في أزهى عصورها

وفي مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، قال عبد الله الثعلي، مدير إدارة التوريد الاستراتيجي والتنمية الصناعية في أرامكو، إنه متفائل بشأن آفاق التعاون التجاري والاستثماري مع الصين.

وقال إن آفاق التعاون مع الصين في أفضل حالاتها، حيث شهدت التجارة بين البلدين، على سبيل المثال، زيادة كبيرة، مضيفًا أنه متفائل جدًا بشأن المستقبل وأن العلاقات التجارية الثنائية والتعاون متبادل المنفعة بين البلدين. دولتان تزداد قوة.

وقال “لقد زرت الدولة الآسيوية عدة مرات وفي كل مرة أزورها أرى نموا كبيرا، والصين الآن رائدة على مستوى العالم في التجارة والثقافة”، مضيفا أن زيارته الأولى لبكين تمت في عام 2003 وكانت لفوجيان. شركة التكرير والبتروكيماويات في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

وقال إن مصفاة فوجيان، إلى جانب مشاريع سعودية صينية مشتركة أخرى مثل شركة مصفاة ينبع أرامكو سينوبك (المعروفة باسم مصفاة ياسرف) في المملكة، تشهد على التعاون الناجح بين البلدين.

وأضاف أن مصفاة ياسرف أصبحت واحدة من أكثر المشاريع التي تم تشييدها وتشغيلها بدقة في المنطقة بأكملها، مضيفًا أن البلدين يتباهيان بقدراتهما على تعزيز شراكات تجارية أكثر نجاحًا في المستقبل.

المملكة العربية السعودية منطقة مهمة للاستثمارات الصينية

وفي الوقت نفسه، تعد المملكة العربية السعودية منطقة مهمة لجذب الاستثمارات الصينية، وأصبحت شركة طريق الحرير السعودية للخدمات الصناعية (SSRIS)، وهي مشروع مشترك في الرياض بين البلدين، منصة مهمة لجذب الاستثمار الصيني.

وعزا نجاح المشروع المشترك إلى العديد من العوامل، بما في ذلك الطبيعة التعاونية للصينيين. وقال في الوقت الحالي، يعد السوق الصيني أكبر سوق لمنتجات أرامكو السعودية، ويمثل الموردون الصينيون عددًا كبيرًا في محفظة موردينا.

وتحدث عن ارتفاع الطلب على المنتجات الصينية في منطقة الخليج، فقال إن بكين معروفة بقوتها وبتصديرها لمنتجات عالية الجودة إلى العالم أجمع، والمنطقة هنا وخاصة المملكة، وأرامكو هي المستفيد الرئيسي. . .

التعاون في مجال التكنولوجيا والطاقة الخضراء

واختتم الثعلي حواره بتسليط الضوء على الاستثمار السعودي في الطاقة الخضراء، خاصة مع المبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الخضراء، مؤكداً أن إنجازات كلتا المبادرتين تتطلب الكثير من التعاون مع الصين، فضلاً عن ضرورة عدم الاستغناء عنهما. . تعاون الدول في مجالات أخرى مثل التكنولوجيا والفضاء والعلوم.