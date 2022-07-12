مسؤول بيانات التضخم فِيْ أميركا ليست “مشجعة”.. ولهذا السبب يجب رفع الفائدة

وقال إن بيانات التضخم الأخيرة ليست “مشجعة” كَمْا كان يود.

وأضاف أن عدم وجود تحسن شهري فِيْ وتيرة زيادات الأسعار من شأنه أن يبرر زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ معدل الأموال الفِيْدرالية عَنّْدما يجتمع صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي فِيْ وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضاف بوسيك أن “المعلومات الواردة فِيْ الأشهر القليلة الماضية تشير إلَّى ضرورة الوصول إلَّى موقف محايد بشكل أسرع”.

وأشار إلَّى أن سعر الفائدة الحالي على الأموال الاتحادية، والذي يتراوح بين 1.5٪ و 1.75٪، لا يزال “متكَيْفًَا” فِيْ رأيه ويشجع النشاط الاقتصادي.

وقال بوستيك إنه بعد الزيادة المتوقعة فِيْ أسعار الفائدة فِيْ اجتماع يوليو “سيتعين علينا أن نرى كَيْفَ يتطور الاقتصاد”.

وأشار بوستيك إلَّى أن توقعات التضخم على المدى الطويل “مشجعة” وتشير إلَّى أن الناس والأسواق لديهم ثقة فِيْ الاحتياطي الفِيْدرالي.