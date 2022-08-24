مسؤول سابق بـ”تويتر” يشعل المعركة القانونية بين الشركة وماسك

قال مسؤول سابق فِيْ تويتر إن الشركة ضللت المنظمين الفِيْدراليين بشأن المخاطر الأمنية التي تواجه عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

وهُو ما يمكن أن يدعم محاولة Elon Musk للتهرب من شراء الشركة بمبلغ 44 مليار دولار.

ركزت المواجهة القانونية بين Musk و Twitter بشكل أساسي حتى الآن على مزاعم بأن الشركة ضللت الملياردير بشأن عدد حسابات البريد العشوائي على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

يسلط بيتر زاتكو، الرئيس السابق للأمن فِيْ تويتر، الضوء على المجالات الجديدة التي سيركز عليها ماسك فِيْ معركته القانونية، مثل الادعاءات بأن تويتر فشل فِيْ الكشف عَنّْ نقاط الضعف فِيْ أمنه وخصوصية البيانات.

قالت آن ليبتون، الأستاذة فِيْ كلية تولين للحقوق، إن ما كشف عَنّْه مسؤول سابق فِيْ تويتر يوفر “أساسًا مختلفًا للاحتيال”.

لم يتضح بعد ما إذا كان فريق ماسك سيستخدم معلومات زاتكو وكَيْفَ سيستخدمها، على الرغم من أن محامي ماسك، أليكس سبيرو، قال يوم الثلاثاء إنه تم تقديم طلب للمحكَمْة لاستدعاء زاتكو بشأن ما قاله.

وقال سبيرو فِيْ بيان “وجدنا أن مغادرته والموظفِيْن الرئيسيين الآخرين مثيرون للاهتمام بشأن ما يحدث داخل الشركة.”

انخفض سهم Twitter بنسبة 5.9 ٪ فِيْ أواخر التداول عَنّْد 40.44 دولارًا للسهم.

قال ماسك، أغنى شخص فِيْ العالم والرئيس التنفِيْذي لشركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية، لموقع تويتر فِيْ يوليو / تموز إنه سيحصل على الشركة مقابل 54.20 دولارًا للسهم الواحد.

لكنه اتهم تويتر بعدم الكشف عَنّْ العدد الحقيقي لحسابات البريد العشوائي على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والتي قدرتها الشركة بنسبة 5٪ فِيْ إفصاحات الشركة، وقال ماسك إنه اعتمد على تلك الإفصاحات عَنّْدما عرض شراء الشركة.

منذ ذلك الحين، تبادل Twitter و Musk الدعاوى القضائية، حيث طلب Twitter من قاضٍ فِيْ محكَمْة ولاية ديلاوير أن يأمر Musk بإكَمْال الصفقة، ومن المقرر أن تبدأ المحاكَمْة فِيْ 17 أكتوبر.

قال زاتكو فِيْ شكواه إن تويتر أبلغ المنظمين بشكل خاطئ أن لديه خطة أمنية قوية، مشيرًا إلَّى أنه نبه زملائه بأن نصف خوادم الشركة تستخدم برمجيات قديمة وغير صالحة، وفقًا لنسخة منقحة من شكواه.

قال خبراء قانونيون إن مزاعم فشل Twitter فِيْ الكشف عَنّْ مخاطر الأمان والخصوصية قد يكون من الأسهل على Musk إثباتها من المزاعم القائلة بأن الشركة أخطأت فِيْ تقدير عدد حسابات البريد العشوائي.