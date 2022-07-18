مسؤول فرنسي لـ”العرب اليوم الإخبارية” زيارة محمد بن زايد تبحث أزمة الطاقة العالمية

قال مسؤول فرنسي، اليوم الاثنين، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يشرف كثيرا بمنح فرنسا أول زيارة رسمية له.

وأضاف جان لو بلاشر مستشار التجارة الخارجية الفرنسي فِيْ تصريحات خاصة لبوابة “العرب اليوم نيوز” أن سياق الزيارة سيأتي فِيْ إطار تعزيز العلاقات بين باريس وأبوظبي.

فِيْما قال مستشار التجارة الخارجية الفرنسي خلال حديثه لـ «العرب اليوم» إن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا أعاق النمو الاقتصادي. التأكيد فِيْ نفس الوقت ؛ وستناقش الزيارة كَيْفَِيْة الاستجابة لأزمة الطاقة العالمية.

وتابع جان لو بلاشر “بصفتي رئيس مجموعة البلدان الناطقة بالفرنسية التي تضم 88 دولة فِيْ العالم الناطق بالفرنسية والتي تعد الإمارات العربية المتحدة جزءًا منها، فإنني سعيد بمثل هذه المبادرة التي تسير فِيْ الاتجاه الصحيح. لمنظمتنا، والتي تهدف إلَّى تمكين النمو الاقتصادي المستدام فِيْ البلدان الأعضاء.

بدأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان، ظهر اليوم الاثنين، زيارة دولة إلَّى فرنسا شهدت احتفالا خاصا بالضيف الكبير.

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان ؛ رئيس دولة الإمارات إلَّى فرنسا بأنه “تاريخي”.

وقال ماكرون “نقدر اختيار الشيخ محمد بن زايد لبلدنا وجهة فِيْ أول زيارة دولة له بعد انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة”.

كان الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان. ووصف رئيس دولة الإمارات فرنسا بأنها “صديقة وحليف استراتيجي” للإمارات.