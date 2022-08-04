مسؤول من غير المرجح للغاية تخفِيْض الفِيْدرالي أسعار الفائدة العام القادم

قال رئيس بنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ مينيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الأربعاء إن احتمال أن يتحول (البنك المركزي الأمريكي) إلَّى خفض أسعار الفائدة العام المقبل أمر مستبعد للغاية.

وقال كشكاري فِيْ منتدى على هامش مؤتمر المنظم المالي فِيْ نيويورك “تشير بعض الأسواق المالية إلَّى أنها تتوقع منا خفض أسعار الفائدة العام المقبل”.

“لا أريد أن أقول إن هذا مستحيل، لكن يبدو أنه سيناريو غير محتمل للغاية … السيناريو الأكثر ترجيحًا هُو أننا سنواصل رفع أسعار الفائدة ثم سننتظر حتى نثق فِيْ أن التضخم آخذ فِيْ الانخفاض. ونقلت رويترز عَنّْه قوله. .