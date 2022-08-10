مساعدات بيت الزكاة استفسار عن النتيجة 2022 ، قد تسائل الكثير من الأشخاص من ذوي الاحتياجات حول التعرف على امكانية الاستفسار عن نتيجة الزكاة بالخطوات ، كما تساعدنا خدمة الزكاة عون في معرفة كل التفاصيل التي تختص بالمساعدة الاجتماعية والقروض والعمل على أخذ الإجراءات اللازمة ليتمكن المستفيدين من تلقي مساعداتهم المالية ، والاستعلام عن النتائج لبيان طريقة الاستعلام عن القرض والمساعدة الاجتماعية ، تابعوا معنا .

بيت الزكاة الكويتي

تأسس بيت الزكاة الكويتي عام 1403 هـ الموافق 1982 م لإحياء الواجب الذي يعد أحد أركان الإسلام الخمسة. عام بميزانية مستقلة وشخصية اعتبارية.

خدمات بيت الزكاة الكويتي

يقدم بيت الزكاة الكويتي العديد من الخدمات للمتبرعين والمستفيدين، وفيما يلي بعض من أبرز هذه الخدمات

خدمة مندوب التحصيل يستفيد المتبرعون من هذه الخدمة ليتمكنوا من إنفاق أموالهم وتبرعاتهم دون عناء الذهاب إلى بيت الزكاة. حيث يرسل المنزل مندوبه إلى العنوان الذي يفضله المتبرع فورًا بعد تعبئة النموذج الإلكتروني عبر الإنترنت.

خدمات طالبي المساعدة يعمل بيت الزكاة على تقديم العديد من الخدمات لمساعدة الراغبين من خلال نظام الخدمة الاجتماعية. وتشمل هذه الخدمات تقديم طلبات المساعدة والقروض الاجتماعية، بالإضافة إلى إدارة الطلبات والاستعلام عنها بسهولة كبيرة.

افتتاح حرص بيت الزكاة بدولة الكويت على توفير مجلس فتوى للرد على جميع الأسئلة المتعلقة بالزكاة والصدقات بشكل مباشر، ويمكننا التواصل مع فريق الفتوى من خلال رقم الهاتف 22241814 للحصول على الإجابات الصحيحة الصحيحة.

طلبات التوظيف وخدمات الموظفين يعتبر الموظف شريكًا أساسيًا للنجاح، ولذلك عمل بيت الزكاة على تقديم العديد من الخدمات المتعلقة بالموظفين من خلال موقعه الرسمي على الإنترنت، بالإضافة إلى توفير نظام لاستقبال طلبات التوظيف الجديدة أيضًا.

استعلام مساعدة بيت الزكاة عن النتيجة

يمكن الاستفسار عن المساعدة التي يقدمها بيت الزكاة الكويتي باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى موقع بيت الزكاة مباشرة.

انتقل إلى علامة التبويب الخدمات الإلكترونية من الواجهة.

انقر فوق خدمات أولئك الذين يطلبون المساعدة.

اختر نوع الاستفسار المطلوب من القائمة المنسدلة.

املأ المعلومات المطلوبة، ثم اضغط على زر البحث.

انظر التفاصيل التي قدمها الموقع.

الاستعلام عن نتيجة بيت الزكاة في الكويت للمساعدة الاجتماعية

يمكن الاستفسار عن المساعدة الاجتماعية في بيت الزكاة الكويتي عبر الإنترنت على النحو التالي

انتقل إلى “Social Service System” مباشرة.

انقر فوق الاستفسار من شريط القائمة.

انقر فوق استفسار المساعدة الاجتماعية عبر الموقع.

أدخل الرقم المدني ورقم الطلب في الحقول المتوفرة.

انقر فوق زر البحث لرؤية النتائج المرجوة.

استعلام مساعدة بيت الزكاة عن نتائج القروض

يستفسر كثير من الناس عن نتائج القروض المقدمة من بيت الزكاة الكويتي، على النحو التالي

زيارة موقع بيت الزكاة مباشرة.

انقر فوق خيار الاستفسار.

اختر للاستعلام عن معاملة قرض.

أدخل الرقم المدني لحامل القرض.

أدخل رقم القرض في الحقل المخصص.

انقر فوق زر البحث لرؤية النتيجة.

الاستعلام عن دعم بيت الزكاة من خلال الفروع

تتم الاستفسارات حول دعم بيت الزكاة الذي تم تقديمه من خلال الفروع من خلال الخطوات التالية

الانتقال إلى نظام الخدمة الاجتماعية.

انقر فوق خيار الاستفسار من الواجهة الرئيسية.

اختر الاستفسار عن المساعدة الاجتماعية من خلال الفروع.

أدخل رقم الملف والرقم المدني، أو أدخل رقم الظرف.

انقر فوق أيقونة البحث وانتظر حتى يتم عرض النتيجة.

طلب مساعدة مالية عبر موقع بيت الزكاة

تعد خدمة طلب المساعدة المالية من أبرز الخدمات التي يعمل بيت الزكاة الكويتي على توفيرها عبر موقعه الرسمي على الإنترنت على النحو التالي.

تقديم طلب إلى بيت الزكاة الكويتي للحصول على مساعدة اجتماعية

يمكننا تقديم طلب مساعدة اجتماعية عبر موقع بيت الزكاة على النحو التالي

اذهب إلى موقع بيت الزكاة.

الضغط على خدمات طالبي المساعدة من علامة تبويب خدماتنا الإلكترونية.

انقر فوق المساعدة الاجتماعية من شريط القائمة.

الضغط على خيار تقديم المساعدة الاجتماعية لأول مرة.

أدخل اسم المستفيد ورقمه المدني.

اختر الجنس من القائمة المنسدلة وحدد تاريخ الميلاد من التقويم.

اختر جنسيتك وحالتك الاجتماعية من القوائم المنسدلة.

اكتب عدد الأشخاص، ثم اختر عنوان السكن الحالي من القائمة.

أدخل رقم الهاتف المحمول، ثم حدد اسم البنك واكتب رقم الحساب المصرفي.

أضف أفراد العائلة عند الحاجة.

قم بتحميل المستندات المطلوبة، ثم اعتماد الإقرار وإرسال الطلب.

تقديم قرض جيد لبيت الزكاة من الموقع

يتم تقديم طلبات الحصول على قرض جيد عبر موقع بيت الزكاة باتباع الخطوات التالية

زيارة موقع بيت الزكاة مباشرة.

النقر على خيار “تقديم قرض جيد” من الواجهة.

التقديم على قرض جيد لأول مرة.

انتظر حتى يتم تحميل نموذج الطلب عبر الإنترنت.

أدخل الاسم والرقم المدني، ثم حدد الجنس.

استخدم التقويم لتحديد تاريخ الميلاد.

تحديد جنسية المستفيد وحالته الاجتماعية.

أدخل عدد الأشخاص، ثم حدد عنوان السكن.

أدخل رقم الهاتف، ثم أدخل التفاصيل المصرفية.

املأ بيانات أفراد العائلة، ثم اضغط على زر الإضافة.

تحميل المستندات بعد إضافة جميع الأفراد.

الموافقة على الإقرار وإرسال طلب القرض.

حجز موعد في بيت الزكاة الكويت

ضرورة حجز موعد مسبق حتى يتمكن الأفراد من زيارة بيت الزكاة بدولة الكويت وإجراء جميع المعاملات المطلوبة، حفاظا على صحة المستفيدين والتأكد من عدم إصابتهم بأي أمراض معدية في بالإضافة إلى العناية بأوقاتهم، وفيما يلي طريقة حجز المواعيد.

حجز مواعيد قروض من بيت الزكاة في الكويت

مواعيد ة محجوزة للمستفيدين من قروض بيت الزكاة الكويتي على النحو التالي

انتقل إلى نظام الخدمة الاجتماعية.

اضغط على حجز المواعيد من الواجهة الرئيسية.

اختر حجز موعد لمعاملة قرض جيدة.

سجّل الدخول واتبع التعليمات لاختيار الموعد.

احتفظ بمعلومات الموعد لاسترجاعها عند الزيارة.

حجز مواعيد المساعدة الاجتماعية لبيت الزكاة الكويتي

المستفيدون من المساعدات الاجتماعية المقدمة من بيت الزكاة بدولة الكويت يحجزون مواعيد الزيارة على النحو التالي

اذهب إلى موقع بيت الزكاة.

انتقل إلى الجزء السفلي من واجهة الموقع.

الضغط على نظام الخدمة الاجتماعية.

اختر حجز موعد المساعدة الاجتماعية من قائمة حجز المواعيد.

أدخل الرقم المدني أو رقم ملف المستفيد.

اتبع التعليمات حتى تنتهي من حجز الموعد.

احتفظ بتفاصيل الحجز لاسترجاعها عند الحاجة.

شروط الحصول على الدعم المالي من بيت الزكاة

هناك العديد من الشروط والضوابط التي يجب على الأفراد استيفاؤها من أجل الحصول على المساعدة من بيت الزكاة الكويتي، والجدول التالي يحتوي على قائمة بهذه الشروط والضوابط.

نوع المساعدة الشروط المطلوبة مساعدة المرضى أن يصاب أو يمرض بمرض يمنعه من العمل مدة من الزمن.

أن يكون قد تجاوز 18 عامًا وألا يزيد عن الستين عامًا.

أن لا يكون لديه دخل أو مال تزيد قيمته الإجمالية عن مستوى المعيشة ونفقات العلاج اللازم غير المتاح له بالمجان. مساعدة المعاقين أن يكون لها ملف سابق في بيت الزكاة.

أن يكون لديه إعاقة تمنعه ​​من زيارة بيت الزكاة. مساعدة سداد الديون للأسر الكويتية وجود حكم قضائي في الدين.

عدم تطبيق شروط القرض الجيد على المستفيد.

أن لا يزيد مبلغ الدين عن 25 ألفاً. مساعدة قضايا الديون والمدينين يتم تقديم المساعدة في إصدار الأحكام القضائية لمهنة المحاماة.

المساعدة في قضايا الأحوال الشخصية (تجميد النفقة) في حالات الطلاق تقدم مرة واحدة فقط ولجميع الجنسيات.

يتم سداد دين المتوفى عند صدور حكم قضائي على الورثة.

يتم مساعدة الكفيل إذا كان المدين مسافرًا أو مريضًا أو مسجونًا. مساعدة في سداد الديون للجنسيات الأخرى قرار المحكمة.

أن لا يزيد مبلغ الدين عن 25 ألفاً.

أوقات عمل بيت الزكاة بدولة الكويت

بيت الزكاة الكويتي يستقبل الزوار في مقره من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا طيلة الأيام السبعة ما عدا يومي الجمعة والسبت، كما يستقبل المستفيدين من الساعة الرابعة والنصف عصرا حتى الثامنة مساء. ‘على مدار الساعة في المساء في الساعة 800 مساء. الوردية المسائية وعلى جميع المستفيدين حجز موعد مسبق قبل الذهاب للزيارة.

رقم بيت الزكاة الكويتي وطرق التواصل

حرص بيت الزكاة الكويتي على توفير سبل عديدة للتواصل مع المستفيدين وتلقي أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة. حيث يمكننا طرح استفسارات عامة عبر الرقم 22240225 بينما الرقم يسمى 22241814 لطرح أسئلة شرعية، ويمكن للمتبرعين التواصل من خلال الرقم 94443366 من خلال تطبيق واتساب أيضًا، ويفضل العديد من المستفيدين التواصل مع فريق خدمة العملاء من خلال حساب تويتر “” مباشرة.

صفحة الاتصال ببيت الزكاة الكويتي

تحتوي صفحة الاتصال ببيت الزكاة على نموذج إلكتروني يساعد المستفيدين في طرح كافة الأسئلة والاستفسارات، ويمكننا الاستفادة من هذه الصفحة على النحو التالي

اذهب إلى موقع بيت الزكاة.

النقر على خيار “اتصل بنا” من الواجهة.

انتقل إلى النموذج عبر الإنترنت.

أدخل اسمك وبريدك الإلكتروني.

أدخل رقم الهاتف.

اختر الكيان المعني من القائمة المنسدلة.

أدخل نص الرسالة، ثم أدخل رمز التحقق.

اضغط على زر الإرسال عند الانتهاء.

رابط لموقع بيت الزكاة للاستعلام عن النتيجة

يمكن التوجه مباشرة إلى موقع بيت الزكاة للاستعلام عن كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج المساعدات الاجتماعية والقروض الجيدة عبر الإنترنت.

وفي الختام تعرفنا على مساعدات بيت الزكاة استفسار عن النتيجة 2022 ، يرغب الكثير من أفراد المجتمع الكويتي في معرفة كيفية الاستفادة من خدمة مساعدة بيت الزكاة ، وبالتالي بالذهاب الى نظام الخدمة الاجتماعية المقدم من بيت الزكاة، ثم التوجه إلى صفحة الاستفسارات وملء البيانات المطلوبة .