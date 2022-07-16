مساعدات مالية من الديوان الملكي مع كيفِيْة الاستعلام عن المعاملة المالية

مساعدة مالية من الديوان الملكي، حيث يرغب الكثير من المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ معرفة طرق الاتصال بالديوان الملكي للحصول على المساعدة المالية، ويقدم الديوان الملكي السعودي المساعدة المالية والعلاجية لجميع المواطنين السعوديين الذين يريدون مساعدة مالية من الديوان الملكي، وهناك أيضًا كثير ممن يريدون الإعفاء من سداد القروض المصرفِيْة. هذه كلها مساعدات مالية ملكية بإشراف خادم الحرمين الشريفِيْن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ومن خلال هذا المقال سنشرح تفاصيل المساعدة المالية من الديوان الملكي. بالإضافة إلى أرقام الاتصال.

مساعدة مالية من الديوان الملكي

قدم الديوان الملكي السعودي عددًا من أرقام هُواتف الاتصال لجميع مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة لغرض التواصل وتفاصيل المساعدة المالية من الديوان الملكي، والتي يتم من خلالها طلب المساعدة المالية الفورية من الديوان الملكي. يتم متابعة أو استشارة أي شيء يتعلق بالمساعدة الاقتصادية للديوان الملكي، وفِيْ الأسطر القليلة القادمة سنعرض لك أرقام الهُواتف التي يمكن التواصل من خلالها مع الديوان الملكي السعودي.

أرقام الاتصال بالديوان الملكي السعودي

تواصل مع الديوان الملكي من داخل المملكة العربية السَعُودِيْة على الرقم 8004000000.

الاتصال بالديوان الملكي من خارج المملكة العربية السَعُودِيْة على الرقم 920030003.

عنوان البريد الإلكتروني للمحكَمْة الملكية

تم إنشاء عنوان بريد إلكتروني للمواطنين الراغبين فِيْ الاتصال بالديوان الملكي السعودي وتقديم طلب المساعدة من الديوان الملكي. مسؤولو الديوان الملكي ينتظرون الرد سواء بالموافقة أو بالرفض ويعتبر الرد متوافقا مع المستندات المقدمة واحتياجات كل شخص يطلب مساعدة مالية من الديوان الملكي ويعتبر ضمن المساعدات المالية من القاعه الملكية.

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