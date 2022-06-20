مساعدات مالية من مؤسسة الخير بإشراف “الأمير عبد العزيز بن فهد” جميع أرقام التواصل المتاحة

نهر الخير يتدفق من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد كهدالسعود ، من خلال المساعدات المالية السخية والعينية التي تقدمها الجمعية الخيرية للمحتاجين. وسائل التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد كثيرة ومتنوعة ، ويمكن الآن التقديم على المنح والهبات والتبرعات التي يقدمها الأمير شخصياً أو من خلال المؤسسة الخيرية التي يشرف عليها ، وأهمية مساعدة الأمير عبد العزيز في ذلك. العديد من الفئات الاجتماعية في المملكة ، لذلك قمنا بإعداد هذا التقرير الذي سنشرح فيه كيفية التواصل المباشر مع الأمير عبد العزيز أو مؤسسة أو مكتب مسجد الأمير ، وكذلك كيفية تقديم عرض مساعدة مالية إلى المحتاج أو المدينون المدينون أو المتخلفون عن سداد قرض ولم يتمكنوا من الوفاء به ، أو الذين يحتاجون إلى نفقات علاج أو إجراء العمليات الجراحية وغيرها من سبل الخير.

مساعدات مالية من مؤسسة الخير تحت إشراف أرقام التواصل الخاصة بالأمير عبدالعزيز بن فهد

وتجدر الإشارة إلى أن الأمير عبد العزيز بن فهد ومؤسسته الخيرية لهما دور ريادي في مجال العمل الخيري. ثمين: (والذين في مالهم حق معروف * للمتسول والمحروم)حيث يتم تنقية الأموال من الزكاة والصدقات بأنواعها ، لذلك نجد الأمير عبد العزيز يزور شخصيًا وشخصيًا منازل العائلات المحتاجة والفقيرة ، ويوفر لهم ما يلزم لتوفير حياة كريمة لتلك العائلات وأبنائهم ، خاصة الأرامل اللائي يعولن الأيتام والمطلقات والمهجورات اللاتي لا عائل لهن.

كيفية طلب المساعدة المالية والعينية من الأمير عبد العزيز بن فهد من الهيئة الخيرية

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الأمير عبد العزيز الخيرية تدرس طلبات المساعدة التي تتلقاها ، وتتحقق من استحقاق أصحاب تلك الطلبات. وذلك لكرم الأمير في تقديم الصدقات والمعونات والهبات والهبات والهبات التي يهبها لمن يطلبها.

وسائل وطرق التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد والمؤسسة الخيرية

أما عن وسائل وطرق التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد والهيئة الخيرية التي تحمل اسم والده “مؤسسة الملك فهد للأعمال الخيرية والإنسانية” فهي كثيرة ومتنوعة سواء عبر هاتف مكتب القصر الأميري أو هاتف الأمير. WhatsApp أو من خلال رقم هاتف المسجد ، كما يمكن التواصل مع الأمير عبد العزيز عبر البريد الإلكتروني أو البريد السعودي ، وسنراجع معك كيفية تقديم عرض المساعدة ، وكذلك جميع وسائل الاتصال المباشر مع الأمير والمؤسسة.

تقديم طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود

والبعض في حيرة من أمره بشأن طريقة تقديم طلب مساعدة مالية أو مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد ، ولا يعرف من أين يبدأ بكتابة طلب المساعدة. لذلك ، يجب أن يتضمن اقتراح طلب المساعدة بعض الأمور المهمة ، بما في ذلك ما يلي:

بداية من البسملة “بسم الله الرحمن الرحيم”.

السلام على الأمير ، “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

الدعاء للأمير ووالده رحمه الله.

تحيات سمو الأمير “تحية طيبة مليئة بالتقدير والاحترام و …….

يتم شرح الحالة بالتفصيل ، مدعمة بالوثائق والمستندات التي تثبت أهليتك للحصول على المساعدة.

يتم شرح الحالة بالتفصيل ، مدعمة بالوثائق والمستندات التي تثبت أهليتك للحصول على المساعدة. إنهاء العرض مع الشكر والامتنان.

اكتب الاسم الكامل لمقدم الطلب.

رقم الموطن والهاتف المحمول لمقدم الطلب.

جهة اتصال WhatsApp لطلب المساعدة المالية والعينية من مؤسسة الأمير الخيرية

تتعدد أنواع ووسائل الاتصال مع الأمير عبد العزيز بن فهد ، ومؤسسته الخيرية ، ومكتب المسجد ، ورقم القصر الأميري ، وذلك لتسهيل وتسهيل التواصل بين المحتاجين والأمير والقائمين على المؤسسة ، الجامع وديوان القصر الأميري.

عنوان المؤسسة: عدد التعليقات 38 6600 نهضة المعرفة، الروضة، جدة، المملكة العربية السعودية

الأساس’رقم هاتف المكتب: 485232658966.

جهة اتصال واتساب من داخل المملكة: 8004000000.

واتساب من خارج المملكة: 920030003.

البريد الإلكتروني: [email protected]

[email protected] رقم مسجد الأمير: 050950786.

عنوان المسجد: 4194 شارع وادي حنيفة ، الهدا ، الرياض 12921 ، المملكة العربية السعودية

4194 شارع وادي حنيفة ، الهدا ، الرياض 12921 ، المملكة العربية السعودية الرقم الموحد داخل المملكة: 920015152.

من خارج منطقة تبوك: 0144221238.

تبوك ص.ب: 598 – الرمز البريدي: 71421.

فاكس: 0144237533 تحويلة. 350-251.

رقم هاتف قصر الأمير عبد العزيز: 920015152 – من الخارج: 0144237533.

الموقع الرسمي لمؤسسة الملك فهد الخيرية .

. الصفحة الرسمية للمتابعة أخبار المؤسسة عبر تويتر.

مجالات العمل الخيري الذي تقوم به مؤسسة الملك فهد الخيرية kingfahad.sa

تهدف مؤسسة الملك فهد الخيرية إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لمواطني المملكة المحتاجين والمحتاجين ، والاهتمام بالشؤون الإسلامية والتعليمية والصحية ، وكل ما يعود بالنفع على المواطنين والإنسانية. ومن أهم مجالات العمل الخيري في مؤسسة الملك فهد الخيرية ما يلي:

إقامة ودعم المشاريع الإسكانية للمحتاجين.

كفالة الأسر المحتاجة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم المساعدة لهم.

التواصل مع المؤسسات الخيرية والجمعيات الخيرية لإغاثة الفقراء والمحتاجين ، وتطوير عمل العناية بهم.

مساعدة المعسرين والمدينين وكفالة أسرهم.

إنشاء ودعم المرافق الصحية.

علاج المرضى المحتاجين داخل وخارج المملكة.

دعم مراكز التأهيل الطبي وبرامجها.

صيانة المساجد من قبل مؤسسة الملك فهد الخيرية.

– تقديم الهدايا للزوجين والجماعية ، وبلغ عدد المستفيدين 474 شاب وشابة.

دعم برامج التدريب والتأهيل لتوطين الوظائف ورفع قدرات وكفاية أطفال الأسر المحتاجة وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم وإعالة أسرهم.

الزواج الخيري والذي تضمن إعانة زواج تصل إلى 20 ألف ريال للزوج والزوجة ، بالإضافة إلى دورات تثقيفية وتأهيلية لمن هم على وشك الزواج.

أبناء الملك فهد مؤسسو “مؤسسة الملك فهد الخيرية” kingfahad.sa

تأسست مؤسسة الملك فهد الخيرية في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز “رحمه الله” ، الذي أصدر الأمر الملكي بالموافقة على إنشاء مؤسسة الملك فهد بن عبد العزيز “رحمه الله”. حاليًا ، يرأس مجلس أمناء المؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز العزيز ، أما المقر الرئيسي للمؤسسة ، فهو يقع في مدينة “الرياض” والمؤسسة لديها الفروع والمكاتب في المملكة العربية السعودية. أما المؤسسون فجميعهم أمراء وأميرات من أبناء الملك فهد بن عبد العزيز وهم على النحو التالي:

محمد بن فهد بن ال سعود.

سعود بن فهد بن ال سعود.

سلطان بن فهد بن ال سعود.

خالد بن فهد بن ال سعود.

الأمير عبد العزيز بن فهد بن ال سعود.

الأميرة الجوهرة بنت إبراهيم.

عنود بنت فهد بن ال سعود.

لؤلؤة بنت فهد بن ال سعود.

لطيفة بنت فهد بن آل سعود رحمها الله.

الجوهرة بنت فهد بن آل سعود رحمها الله.