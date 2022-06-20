مساعدات مالية من مؤسسة زايد الخيرية قدم الآن عليها

تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها واحدة من الدول التي بها العديد من المؤسسات الخيرية التي تقدم الكثير من المساعدات المختلفة لجميع الناس دون تمييز بين العرق أو اللون أو الجنسية. مؤسسة زايد الخيرية ومقرها أبوظبي ، تأسست مؤسسة زايد الخيرية عام 1992 لتكون منظمة خيرية غير ربحية تقدم مساعدات مالية وصحية وتعليمية وغيرها للعديد من الدول بالإضافة إلى تقديم المساعدة للأفراد داخل الولايات المتحدة. الإمارات العربية المتحدة دون النظر فيما إذا كان هذا المتقدم إماراتيًا أو يحمل جنسية أخرى.

كيفية طلب المساعدة من مؤسسة زايد الخيرية الإماراتية

من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة زايد الخيرية غير الربحية ، يمكنك اختيار المساعدة التي تريد الحصول عليها من المؤسسة ، حيث ستكون هناك مجموعة من المساعدات يمكنك التقدم لها.

أدخل موقع مؤسسة زايد الخيرية الإمارات العربية المتحدة.

قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة رقم هاتفك أو الهوية الوطنية.

في الجزء العلوي إلى الشمال من صفحة مؤسسة زايد ، ستجد ثلاثة شروط للضغط عليها.

سيعرض لك مجموعة من الخيارات للنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ومن الخدمات الإلكترونية سيظهر لك مجموعة من المساعدات التي تقدمها مؤسسة زايد للناس ، بحيث يمكنك الضغط على المساعدة التي تريدها ، والتقدم لها ، واتباع التعليمات التالية لإتمام عملية طلب المساعدة.

إذا تم قبول طلبك المتقدم ، فسيتم الاتصال بك عبر رسالة نصية أو عبر مكالمة هاتفية من المسؤولين عن تلقي طلبات المساعدة على موقع مؤسسة زايد الخيرية.

رابط لمؤسسة زايد الخيرية الإماراتية

للدخول إلى الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإمارات زايد الخيرية والتقدم بطلب للحصول على مختلف المساعدات التي تقدمها المؤسسة عبر موقعها الرسمي ، يجب الضغط على هذا الرابط (مؤسسة زايد الخيرية) ، وبعد النقر على الرابط السابق ، يمكنك عرض وتقديم طلب للحصول على أي مساعدة تخدم الموقف الذي تمر به ، أو يمكنك الاطلاع على المشاريع والأعمال التي تقدمها مؤسسة زايد.

وسائل التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية

تختلف وسائل التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية بحسب طريقة التواصل معها. قدمت مؤسسة زايد مجموعة متنوعة من وسائل الاتصال المختلفة ، بما في ذلك:

الاتصال بالرقم الموحد لمؤسسة زايد الخيرية وهو 0097126577577.

المراسلة مع مؤسسة زايد الخيرية عبر بريدها الإلكتروني: [email protected]

برامج مؤسسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

برنامج زايد للحج

هو برنامج أنشأته مؤسسة صاحب السمو الشيخ زايد بإشراف صاحب السمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد ، من أجل جعل الناس يؤدون فريضة الحج إلى بيت بيت المقدس. الله مجانا كل عام حيث يتم إرسال 1000 شخص سنويا منهم 600 مواطن إماراتي و 400 فرد من خارج الدولة. يمكن الحصول على مساعدة برنامج الحج التي تقدمها مؤسسة زايد لمن يريد أداء فريضة الحج إلى بيت الله ، ولكن ليس لديه ما يكفي من المال للقيام بذلك. يتم الدخول إلى موقع مؤسسة زايد من الرابط الموضح في الفقرة السابقة ، وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية ، ثم الضغط على طلب منحة الحج.

برنامج المساعدة التعليمية

تهتم مؤسسة الشيخ زايد بالتعليم في جميع الأوقات وفي جميع الأوقات ، حيث تقدم الكثير من المساعدات المالية في مجال التعليم من أجل رفع مستوى التعليم في الإمارات ، وتخصص مؤسسة زايد الخيرية جزءًا كبيرًا من ميزانياتها السنوية للمساعدة في التعليم.

طلب مساعدة صحية

من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مؤسسة زايد الخيرية والإنسانية تقديم المساعدات الصحية للمحتاجين ، ومن يحتاجون إلى مساعدة صحية يدخلون إلى موقع مؤسسة زايد الخيرية والضغط على الخدمات الإلكترونية التي من خلالها طلب الصحة. يتم النقر فوق المساعدة ، بحيث يطلب منك الموقع تسجيل الدخول عن طريق كتابة رقم الهاتف المحمول.

برنامج مساعدات أخرى

هو أحد البرامج التي تقدمها مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ، حيث أنه عبارة عن مساعدة يتم من خلالها التقدم ونوع المساعدة التي يرغب المتقدم في الحصول عليها لا تقدمها مؤسسة سمو الشيخ زايد. يمكن الحصول عليها عن طريق الدخول إلى موقع المؤسسة والضغط عليها.