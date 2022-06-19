مساعدة عينية للمحتاجين من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم كيفية التواصل مع المؤسسة والحصول على المساعدات

مساعدات مالية… مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في مقالنا اليوم ، نعرض لك كيفية الحصول على المساعدة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية. مؤسسة محمد بن راشد الإنسانية هي واحدة من أكبر المنظمات التي تم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة الأسر الفقيرة في الدولة ، وتقدم لهم المؤسسة الكثير من المساعدات والإعانات التي تساعدهم على التكيف مع الظروف المعيشية الصعبة.

كيفية الحصول على المساعدة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

يمكنك التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد باتباع الخطوات التالية: –

انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الإلكترونية.

بعد تسجيل الدخول ، انقر فوق “الخدمات الإلكترونية” واختر الخدمة التي تريد الحصول عليها ، ثم انقر فوق “إرسال”.

رقم مؤسسة محمد بن راشد الخيرية طلب مساعدة

يمكنك الاتصال على الرقم المجاني للشيخ محمد بن زايد على 8006273.

أو التواصل مع ولي عهد أبوظبي الخاص على الرقم 97143299999.

أو عن طريق إرسال فاكس إلى صندوق بريد الشيخ محمد بن زايد على الرقم 214444.

شروط الحصول على المساعدة المالية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

أما الشروط التي يجب على المتقدم استيفاؤها حتى يكون مؤهلا لخدمات مؤسسة الشيخ محمد بن زايد فهي كالتالي: –

يجب أن يتمتع رب أسرة مقدم الطلب بصلاحية طلب المساعدة المالية من المؤسسة.

التأكد من أن رقم هاتف مقدم الطلب هو نفس رقمه الشخصي الذي يطلب المساعدة به.

يجب أن يكون لدى الزائر أو المقيم في دولة الإمارات تأشيرة سارية المفعول.

أن يقدم صورة من بطاقة الهوية الشخصية.

يجب أن تكون المستندات التي يقدمها المواطن صحيحة وملونة تمامًا.

سيتم رفض الطلب فورًا في حالة مخالفة أحد الشروط ، وسيتم إرسال خطاب خلال أسبوعين يوضح الرفض أو القبول.

الفئات التي يمكنها الحصول على مساعدات مالية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

حددت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الفئات المؤهلة التي يمكن أن تتقدم بطلب للحصول على مختلف المساعدات المقدمة ، وهي:

• المواطنون الإماراتيون المقيمون في الإمارات.

• لكل مغترب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

• وافد غير إماراتي لكنه متزوج من اماراتية.

• الوافدة والمطلقة ولديها أبناء من إماراتي.

رقم مكتب الشيخ محمد بن زايد آل مكتوم الخاص

يمكنك الاتصال بالمكتب الخاص للشيخ محمد بن زايد وهو +971 2668 6666

أعمال مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

انطلقت المؤسسة عام 2015 وهي مؤسسة راسخة للعمل الخيري ولها العديد من الأعمال الهادفة لمساعدة المحتاجين ومن أهم أهدافها محاربة الفقر وعلاج كافة الأمراض وكل ذلك من خلال برامج وأعمال خيرية من بين أعمالها