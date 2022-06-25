مساعدة فوريه كيفِيْة التواصل مع الديوان الملكي السعودي وتقديم طلب مساعدات مالية وسداد ديون

مساعدة فورية كيفِيْة الاتصال بالديوان الملكي السعودي يبحث مئات المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن كيفِيْة وكيفِيْة التقدم لسداد ديون من الديوان الملكي السعودي، حيث يعمل الديوان الملكي السعودي على تقديم كل ما يحتاجونه من مساعدة ومساعدة .. هم بحاجة لبعض الفئات التي تعاني من حالة من الفقر المدقع وليس من خلالها يمكنهم التكيف مع ظروف الحياة المعيشية، ومن واجب كل دولة توفِيْر كل ما يحتاجه مواطنوها. العزاء إذا لم نجدها فِيْ وطننا

كيفِيْة تقديم طلب تسوية الديون بالديوان الملكي السعودي

أما خطوات طلب طلب سداد الديون المتأخرة من الديوان الملكي فهِيْ كالتالي –

يجب على الشخص الذي يتقدم بطلب أو يقوم بالتسجيل.

اكتب بشكل صحيح جميع المعلومات والبيانات الشخصية لمقدم الطلب.

اكتب جميع المعلومات المتعلقة بالديون التي يريد مقدم الطلب سدادها، ويجب أن تتضمن قيمة الدين.

وسبب عدم قدرتك على سداد الديون بشكل شخصي.

وكذلك كتابة جميع بيانات المواطن الذي يحتاج إلى مساعدة من اسمه الكامل.

عنوانك ومكان إقامتك وعنوان بريدك الإلكتروني والأطراف المدين لها أو الأشخاص.

كيفِيْة الاتصال بالديوان الملكي السعودي

هناك أكثر من طريقة يلجأ إليها المواطن فِيْ حالة رغبته فِيْ الحصول على مساعدة المحكَمْة، أو للتشاور أو إثارة أي مشكلة، ومن هذه الطرق ما يلي –

من خلال المكالمات المباشرة من أي هاتف محمول داخل المملكة العربية السَعُودِيْة إلى الرقم الموحد للديوان وهُو 920030003.

أو بإرسال رسالة على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي السعودي وهُو [email protected]

أو تسجيل الدخول عبر موقع الديوان الملكي متصل.

متصل. يوجد رقم خاص للاتصال به من أي خط أرضي داخل المملكة العربية السَعُودِيْة وهُو 8004000000.

شُروطْ استحقاق المساعدة المالية من الديوان الملكي السعودي