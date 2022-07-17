مساعدة مالية تصل ل 30 ألف من مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية طلب مساعدة

تعتبر مؤسسة خليفة بن زايد من أكبر مؤسسات العمل والمساعدات الإنسانية. مقرها الرئيسي فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة. تساهم المؤسسة فِيْ دعم الأسر الفقيرة ومساعدتها وتغطية احتياجاتها. يساعد هذه العائلات على دفع فواتير مثل الغاز والكهرباء، ويساهم فِيْ تلبية احتياجاتهم من الطعام والشراب، ويساعد فِيْ إعداد العرائس، ولا يدعم الفقراء فحسب، بل يدعم أيضًا الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وفِيْ هذا المقال سنتعرف على كل التفاصيل من هذه المؤسسة.

خليفة بن زايد آل نهِيْان للعمل الإنساني

تسعى هذه المؤسسة إلى تحقيق أهداف عالية ونبيلة فِيْ المجتمع ومن بين هذه الأهداف.

بث روح التعاون والأخوة بين أفراد المجتمع الواحد.

تشجيع كل من يساهم فِيْ مساعدة المحتاجين ودعم ذلك بين المواطنين.

تقديم المساعدات المادية والإنسانية والسعي لتحقيق مبدأ التكافؤ الاجتماعي.

تشجيع المواطنين على التطوع فِيْ هذه المؤسسات.

تقديم برامج تعليمية تشجع المواطنين على التطوع للعمل داخل المؤسسة.

تشجيع جميع العاملين فِيْ المؤسسة، وخاصة الأكثر كفاءة، من أجل رفع مستوى المؤسسة والحفاظ على موظفِيْها.

العمل من أجل أن يكون المواطنون إخوة دون تمييز، وبالتالي تحقيق مبدأ المساواة.

التخطيط المالي والإداري قبل القيام بأي عملية داخل المؤسسة، مع ضرورة الالتزام بالأمانة العامة.

ضرورة تطبيق منهج الشريعة الإسلامية فِيْ النهُوض بالمؤسسة والنهُوض بها.

ساهمت الجمعية فِيْ بناء العديد من المستشفِيْات فِيْ جميع دول العالم، ليس فقط فِيْ الإمارات، ولكن أيضًا فِيْ المغرب وتونس ولبنان وباكستان.

تم إعداد الكثير من المساعدات الغذائية للعديد من البلدان التي تضررت من الكوارث الطبيعية.

عمل على تطوير البنية التحتية لدولة صربيا.

أقام العديد من الجسور فهُو من أسس جسر الشيخ زايد فِيْ دولة باكستان.

عمل فِيْ إعداد معونات غذائية، وكذلك رواتب شهرية وسنوية للأسر الفقيرة، كَمْا قدم المساعدة للحجاج.

كَمْا ساعد فِيْ تقديم الدعم للطلاب والطالبات داخل الجامعات فِيْ كل بلد فِيْ العالم.

طلب مساعدة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية

يجب على من يريد المساعدة من المؤسسة تقديم طلب فِيْ مؤسسة خليفةحيث تقدم المؤسسة الدعم والمساعدة اللازمين، كَمْا يمكن التسجيل على الموقع الرسمي للمؤسسة، واتباع الخطوات المطلوبة وتسجيل طلب الدعم والمساعدة، وستقوم المؤسسة بالمتابعة والرد والقيام بما مهم.