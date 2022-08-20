طلب مساعدة مالية تصل ل 70 ألف درهم اماراتي بدون استرداد للوافدين ولاالمحتاجين

طلب مساعدة مالية تصل ل 70 ألف درهم إماراتي بدون استرداد للوافدين ولا المحتاجين، قامت مؤسسة زايد بن نهيان ، بإنشاء مؤسسة خيرية ، وذلك لتقديم العديد من المساعدات، للعديد من المحتاجين والوافدين، كما تتنوع المساعدات تعليمية أو مالية أو صحية وفي الآونة الأخيرة تم الإعلان عن مساعدة مالية تصل ل 70 ألف درهم اماراتي للوافدين ولا المحتاجين وتم وضع رابط خاصة لطلب المساعدة.

كيفِيْة التقدم بطلب للحصول على مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية

هناك العديد من الطرق التي يمكن للفرد من خلالها الحصول على منح من مؤسسة الشيخ زايد الخيرية، ويتم قبول الطلب وتوافق المؤسسة على التطبيق على هذا، ويجب اتباع العديد من الخطوات، كَمْا يمكن تقديم طلب للحصول على مساعدة تلك المؤسسة بشكل إلكتروني من خلال هذه الخطوات، ومن السهل ما يلي

يجب على المستخدم تسجيل الدخول أولاً إلى الموقع الرئيسي لتلك المؤسسة الخيرية. لتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق إنشاء حساب جديد أو حساب موجود. انقر فوق المربع المتعلق بالخدمات الإلكترونية. تحتاج إلى النقر فوق المربع الذي يشير إلى نوع الخدمة التي يرغب الشخص فِيْ الحصول عليها، بما فِيْ ذلك الخدمات التعليمية والصحية والحج والخدمات الأخرى. ثم من الضروري تدوين جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم الضغط على كلمة “أرسل الطلب”. عند قبول الطلب من خلال مؤسسة زايد الخيرية يتم الوصول إلى الشخص وذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة.

خدمات مؤسسة زايد الخيرية

هناك العديد من الخدمات المقدمة من خلال مؤسسة الشيخ زايد الخيرية، والتي يمكن للفرد الحصول عليها من خلال تقديم طلب منح، ومن أهم الخطوات ما يلي

أرسل طلب المساعدة النقدية. يتقدم الفرد بطلب للحصول على منحة الحج. الحصول على الدعم والمساهمات فِيْ المجال التربوي. من الممكن أيضًا للفرد الحصول على الملابس، حيث يوجد برنامج خاص للتضحيات فِيْ مؤسسة زايد الخيرية.

يجب على كافة الأشخصا المواطنين للاستفادة من طلب مساعدة مالية إدخال كافة البيانات والأوراق المطلوبة، ويمكن معرفة كافة التفاصيل من خلال الدخول الى مؤسسة زايد الإماراتية وذلك من خلال البريد الإلكتروني الخاص بهم.