طلب مساعده ماليه من الديوان الملكي بالمملكة مع الخطوات ،يوجد نسبة كبيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية تحت خط الفقر ومن الضعفاء اقتصادياً مما يدفعهم الى البحث عن الخطوات والإجراءات اللازمة للحصول على مساعدات مالية من الديوان الملكي ،وذلك وفقاً لما أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن تقديم عدد من المساعدات المالية وأشياء أخرى للمواطنين محدودي الدخل.

طلب مساعدة مالية إلى الديوان الملكي

يقدم الديوان الملكي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين بمختلف المساعدات حيث يقدم للمواطنين الأكثر احتياجًا طلبًا للمساعدة المالية من الديوان الملكي وأيضًا إعفاء من قرض للبنوك داخل الأراضي السَعُودِيْة. تعتبر المساعدات المالية من الديوان الملكي من أهم المساعدات التي يقدمها خادم الحرمين الشريفِيْن الملك سلمان بن عبد العزيز للأسر السَعُودِيْة، وإليكَمْ كيفِيْة التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي.

خطوات التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي

أولاً، عليك الذهاب إلى الرَابِطْ الرسمي للديوان الملكي.

ثم تدخل إلى موقع الويب الخاص بالإمارة التي تنتمي إليها، ثم يتم تحديد الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة طلب المساعدة المالية.

أدخل جميع البيانات المطلوبة.

ثم أرفق طلب المساعدة.

إرفاق نسخة من DNI.

شروط الحصول على المساعدة المالية من الديوان الملكي

بادئ ذي بدء، يجب أن يكون طالب المساعدة المالية من الديوان الملكي سعودي الجنسية.

يجب أيضًا ألا يكون لديك أي أصول قيمة.

يجب أن تكون أيضًا من ذوي الدخل المنخفض.

يجب أن تكون مقيمًا دائمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كيفية التواصل مع الديوان الملكي

يمكنك الاتصال على الرقم 8004000000 من داخل المملكة العربية السَعُودِيْة.

أو على الرقم 920030003 من خارج المملكة العربية السَعُودِيْة للسعوديين المقيمين بالخارج.

يمكن أيضًا الاتصال بخدمة العملاء عن طريق الاتصال بنا.

أو عن طريق البريد الإلكتروني info @ albaha.gov.sa.

يمكنك أيضًا الاتصال بنا عبر الفاكس 0096-11-434-6654

طلب مساعده ماليه من الديوان الملكي بالمملكة مع الخطوات كما ووضع الديوان عدد من الصفحات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين تتابع الأمور والقوانين الجديدة والصادرة من الحكومات وأرقام الاتصالات الخاصة بالمواطنين داخل وخارج السعودية.