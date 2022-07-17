مساعد الفقراء والمحتاجين تسديد الديون والقروض..كيفِيْة التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب المساعدة المالية

كيفِيْة التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد لتقديم طلب للحصول على مساعدة ماليةبعد أن تعرضت البلاد لأزمة الفِيْروس والمرض ونهايتها، برزت مشاكل كثيرة سواء من الناحية المادية أو العملية وغيرها، حيث تعرض كثير من المواطنين فِيْ ظل أزمة كورونا لصعوبات الحياة، وبالتالي قدمت الدولة العديد من الإعانات لمواطنيها حتى يتمكنوا من سداد الديون والقروض المستحقة لهم، من خلال الأسطر التالية سنشرح كيفِيْة طلبها.

كيفِيْة التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد لتقديم طلب للحصول على مساعدة مالية

فِيْ البداية يبدأ الخطاب بالبسملة وتحية سمو أمير البلاد المفدى.

اكتب أسباب طلب المساعدة المالية.

قم بتقديم المستندات والأوراق المطلوبة التي توضح حالتك الصحية أو المالية، بالإضافة إلى الأوراق التي توضح سعر الدخل المادي الذي تكسبه.

بعد ذلك، تحقق من التفاصيل الخاصة بك وتأكد من صحتها مرة أخرى، ثم قم بالتوقيع عليها وانقر للتوجيه إلى المكتب المناسب.

ما هِيْ المساعدة التي يقدمها صندوق الأمير عبد العزيز الخيري

هناك بعض الخدمات والمساعدات التي تقدمها مؤسسة الأمير وهِيْ كالتالي

يتم تقديم جميع الخدمات الطبية سواء عن طريق الأدوية أو الجراحة.

مساعدة اللاجئين السوريين من خلال توفِيْر الغذاء والمساعدات المادية.

إعالة أسر المواطنين الذين رحَلْ الله عنهم.

بناء منازل تم هدمها بسبب التعرض لكوارث طبيعية أو لأي سبب آخر.

تقديم المساعدة المادية لمن يحتاجون إلى المساعدة.

سداد ديون أصحاب القروض والديون التي لا يستطيعون سدادها وتقديم المساعدة لهم.

ما هِيْ طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للعمل الخيري

يمكنك التواصل مع المؤسسة من خلال عدة طرق وهِيْ كالتالي