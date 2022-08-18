مساعي الخيرية تختتم مشروع نبضات وردية للفتيات

اختتمت الجمعية الخيرية النسوية المساعي، اليوم الخميس، مشروع “النبضات الوردية” للفتيات، الذي أقيم بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، واستمر لمدة خمسة أسابيع، بمعدل 5 اجتماعات أسبوعيا، بإجمالي 125 ساعة تدريب يأتي هذا البرنامج بالاشتراك مع نادي ضباط القوات المسلحة و Cloud Team Volunteer.

أهداف مشروع بينك هارتس

يهدف البرنامج إلى تعزيز القيم الاجتماعية وتزويد الفتيات بالمهارات اللازمة لتنمية الشخصية والبناء، وكذلك تطوير الذات لتحقيق الأهداف والغايات التي يسعى الفرد إلى تحقيقها. اشتمل البرنامج على أربعة مسارات دورات تدريبية، وبرامج ثقافية، وأنشطة ترفيهية، وورش عمل. ركزت الدورات التدريبية وورش العمل على مجالات مختلفة منها (تطوير الذات، ومهارات العرض، والتجارة الإلكترونية، ومهارات التفكير، وكتابة القصة، وفن إعادة التدوير، وفن الديكوباج، والجمال والشعر)، فضلاً عن إقامة منتديات متنوعة تنمي الروح. للتواصل الفعال وتعميق الثمار والاستفادة كمنتدى كافيه وتوريث ومواهب وغيرها بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 25 بحمد الله وبإشراف مدربين مؤهلين وفريق إداري وتنظيمي للجمعية.

صقل مهارات الفتيات

وأوضحت المديرة التنفيذية للجمعية عائشة بنت عبدالعزيز العيوني، أن البرنامج انبثق من مهمة الجمعية لإعداد برامج تلبي احتياجات المجتمع، بهدف صقل مهارات الفتيات وتنميتهن، وتقديم برامج من شأنها أن المساهمة في بناء الشخصية وتنميتها على أسس متينة وواضحة، بالإضافة إلى الاستفادة من وقت الفراغ فيما هو مفيد ومربح.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية سيدات المساعي الخيرية هي جمعية غير ربحية تهتم بتنمية المجتمع في مجالات التوعية الحياتية والاكتفاء الحياتي وتلبية احتياجات الأسر وتحويلها من رعوية إلى تنموية.

به جمعية ماساي الخيرية، جهود خيرية