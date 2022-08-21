مساعي الخيرية تطلق مشروع حصاد الوعي بنسخته الثالثة

أطلقت جمعية سيدات المساعي الخيرية، اليوم الأحد، النسخة الثالثة من مشروع “حصاد الوعي”، بالتعاون مع جمعية أرماء التعاونية للتنمية البشرية، والذي أقيم بمقر جمعية المساعي الخيرية.

أهداف مشروع الجهود الخيرية

يهدف المشروع إلى تأهيل المستفيدين من الجمعية بحزمة من المهارات ووفق أفضل المنهجيات مع التكيف المحلي، مما سيساهم بشكل فعال في إعدادهم وتهيئتهم نفسياً واجتماعياً، فضلاً عن تأهيلهم ذاتياً لتحقيق الإيجابية والتغلب عليها. الصعوبات. والتحديات التي يواجهونها.

يتكون المشروع من خمسة مسارات (الحصاد الذاتي، حصاد العلاقات، حصاد الأبوة، حصاد الأسرة والحصاد المالي)، الحصاد الذاتي، وهو المسار الأول للمشروع وقد بدأ، ويهدف إلى بناء وتطوير المهارات الشخصية و تحقيق الرضا عن النفس، في حين أن الطريقة الثانية – حصاد العلاقات – تهدف إلى بناء علاقات إنسانية جيدة، والطريقة الثالثة والرابعة – حصاد الوالدين وحصاد الأسرة – تهدف إلى تثقيف الأسر لبناء أسرة صحية وسعيدة وبناء علاقة وثيقة مع أسرهم. الأطفال من خلال تعزيز التفاهم والاحترام المتبادلين، وأحدث وسيلة – المالية الحصاد – تهدف إلى رفع مستوى الثقافة المالية والممارسات المالية السليمة.

ورش عمل واجتماعات مفتوحة.

كما يتضمن المشروع سلسلة من ورش العمل والمنتديات المفتوحة، بالإضافة إلى القياسات المسبقة والبعادية لكل مسار، مع اختبار في نهاية كل مسار لضمان النتائج، بالإضافة إلى وجود معايير قبول في البرنامج الذي وضعه الجمعية لتحقيق أهداف البرنامج بفاعلية وهي أن تكون المستفيدة متعلمة وليست فوق الأربعين من العمر وهي من الأسر المتضررة من المشاكل الأسرية والتعليمية والاقتصادية واحتياجات التأهيل. وقد رشحت الجمعية 40 مستفيدًا لحضور البرنامج.

سيكون لهذا المشروع أثر اجتماعي مهم على الطفل والأسرة والمجتمع ككل، وسيساهم بشكل فعال في إعداد المستفيدين من الجمعية وتهيئتهم نفسياً واجتماعياً واقتصادياً لرسم مسار المستقبل والوعي والنفس. – التحديد. -الثقة وتنمية دافع المبادرة لديهم. الجمعية بصدد استكمال المراحل الأربع المتبقية من المشروع.

جمعية المساعي الخيرية النسائية هي أحد روافد المملكة ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/5/1437 هـ وتهتم بكافة أقاربها (أمهات). والشباب والأطفال) ويستهدف ذوي الدخل المحدود.

به جمعية ماساي الخيرية، جهود خيرية