 مساعي تختتم برنامج تنمية المشاريع بـ 7 ورش عمل 

اختتمت جمعية المساعي الخيرية النسائية، اليوم الخميس، المرحلة الأخيرة من برنامج “تطوير المشروع” الذي يهدف إلى تدريب أصحاب المشروع المترددين على تنفيذ المشروع بشكل صحيح، وتحديد الأسباب الرئيسية للتعثر، والتعرف على الخلل وتصحيحه. التعاون مع المستشارين المتخصصين.

4 مراحل للمشروع

يتألف المشروع من أربع مراحل مرتبة على النحو التالي أولاً، مسح المشاريع المترددة، ودراسة الاحتياجات، وإعداد ورش العمل التدريبية لتزويد المشاركين بالسمات الشخصية (السلوك والقدرة)، وكذلك تحليل النتائج من بيانات الاجتماعات و تصنيف المشاركين. وأخيرًا، عقد جلسات استشارية فردية لكل مشارك.

استمر المشروع تسعة أشهر، شملت ستة أشهر للجلسات الفردية والاستشارات وورش العمل، وثلاثة أشهر للمتابعة من قبل فريق متخصص من الجمعية.

الحلول والتوصيات

وتضمنت الجلسات الفردية حلولاً وتوصيات للمشكلات والعقبات التي يواجهها المستفيدون في تقدم المشروع القائم وزيادة فرص النجاح.

كما ساعدت هذه الجلسات مع المستشار المتخصص في سد الفجوة بين الفتيات السعوديات المؤهلات وعالم ريادة الأعمال لمساعدتهن على اختيار الخيارات التي تناسب مشاريعهن من خلال تقييم جميع عملياتهن والإجابة على جميع أسئلتهن.

تراوحت مجالات المشاريع المشاركة في البرنامج من (مشروع في مجال الشوكولاتة والمعجنات، تصميم الأزياء، صناعة العطور، الطباعة والتوزيع، الرسم على السبورة، التصميم الداخلي، القيادة من خلال القيادة).

تهتم مساعي بتحقيق نتائج بجودة عالية وصحيحة مما يجعل برامج الجمعية ومشاريعها لها تأثير اجتماعي واضح.

قدمت 29 مشروعا

وقد تحققت مخرجات المشروع بشكل جيد، حيث بلغ عدد المشاريع المطورة للبرنامج 29 مشروعا، فيما بلغ عدد المشاريع المتعثرة التي تمكنت المجموعة من استعادة السيطرة على مشروعها ومعالجة أوجه القصور والعيوب 12 مشروعا، وعدد المشاريع. بلغ عدد ورش العمل المنفذة 7 ورش تدريبية بإجمالي 13 ساعة تدريبية بإجمالي عدد ساعات الاستشارات 50، وبفضل الله ثم بفضل المجهود الذي بذله فريق المشروع تم تسجيل براءتي اختراع لـ اثنين من المشاركين في البرنامج.

من جهتها، أرادت الجمعية تخصيص كوادر وطنية مؤهلة ومهنية لتحقيق أهداف المشروع، وتأهيل المشاركين بمجموعة من المهارات وفق أفضل المنهجيات والتكيف المحلي، ومعالجة أوجه القصور في المشروع من منظور تنموي. يقودهم للعودة إلى سوق العمل والنجاح.

ينطلق هذا المشروع من المسؤولية الاجتماعية التي تؤمن بها الجمعية وتفعيل دورها في تمكين المرأة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية سيدات المساعي الخيرية هي جمعية غير ربحية تهتم بتنمية المجتمع في مجالات التوعية الحياتية والاكتفاء الحياتي وتلبية احتياجات الأسر وتحويلها من رعوية إلى تنموية.