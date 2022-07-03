مسافرون لـ مطار الملك فهد أين الأمتعة

استمرت أزمة تراكم الأمتعة وحتى فقدان الأمتعة في تغطية جهود مطار الملك فهد الدولي، الذي أكد الأحد أنه تم تقديم أكثر من 30 ألف مسافر خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبلغه المطار في تغريدة عبر تويتر اليوم، نتوقع استقبال أكثر من 31 ألف من ضيوفنا المسافرين، ونؤكد التدفق الجيد للحركة في المطار، ونعمل دائمًا من أجل راحتك.

تعليقات غاضبة

ولم تمر تغريدة المطار مرور الكرام، حيث بدأت التعليقات الغاضبة تصل من مسافرين زعموا أن أمتعتهم تأخرت لأيام بل وفقدت بسبب ما وصفوه بـ “إهمال” الجهات المسؤولة عن المطار، مطالبين بتدخل عقد. شركة المطارات والطيران المدني لوقف ما يحدث.

وقالت نورا “الحقائب ليست على ما هي عليه اليوم 3 والحقائب لم تصل وكلفتني أكثر من المتوقع بسبب تأخر الحقائب”.

وعلق هشام “لا نريد انسيابًا ولا تسهيلات، لكن حقائبنا ستصل، لكنك أزعجت العالم وألحقت بالعالم خسائر بعدم وصولك في نفس الوقت لأكثر من أربعة أيام، ولم تصل الأمتعة. . “

وعن شذى قالت “أنا متأكدة أن الحركة عادت، مطار الملك فهد، غدا رحلتي إلى جازان، ما يعني أن الحقائب ستصل معي، وهي حقيبة تشير إلى أشيائي وأغراضي. الأسرة فيه. وعيد قريب. أخشى أن أذهب وأصل وأتفاجأ “.

النقطة ليست في البيانات.

وقال يحيى الرحيمي إن الدرس ليس في التصريحات المتوهجة الصادرة عن مطار الملك فهد بل في الخدمة. في الواقع، يشتكي الناس من سوء الخدمة.

واتفق معه علاء الدبيسي فقال “معايير التقييم للمسافرين (العملاء) هي معرفة المدة التي استغرقتها الرحلة وإجراءات الوصول. عدد الركاب لا يهمنا كعملاء، المهم هو جودة”. . “

وعلقت ليلى بنبرة غاضبة “الله يكفيني، ونعم الوكيل يهتم بك، لكن عدد الركاب والخدمة مش بجودة الأسفلت، الحقائب لم تصل، وسافرنا، وكنا كنا لا ننتظر وصول حقائبنا! “

واكتفى محمد القحطاني بالقول “مطار الملك فهد غير مؤهل”.