مسافرون يطالبون مطار الملك خالد بالتعويض الاعتذار ما يوكل عيش

ورغم إعلان مطار الملك خالد عن انتهاء أزمة الاكتظاظ التي حدثت يوم الجمعة وخدمة قرابة 87 ألف مسافر، إلا أن الركاب لم يقتنعوا بذلك، مؤكدين أن الأزمة لا تزال قائمة، وكان على المطار أن يعتذر ويعوض المسافرين الذين تم تأجيل رحلاتهم. . بدلا من التباهي بعدد الركاب.

تحمل المسؤولية

قال أحد المسافرين “بدلاً من نشر تغريدة تتباهى فيها بعدد الركاب وبأنك” خدمتهم “(بخدمات مثل الأسفلت)، دع نفسك تتحمل المسؤولية واعتذر عن الفوضى التي حدثت .. واتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا يتكرر سوء التنظيم والفوضى والازدحام الذي حدث. أما مسافر آخر فقال “إذا أردت أن تضيع مالك وحقائبك وممتلكاتك، سافر في فترة الحج وحقق رغباتك”.

محاسبة المسؤولين

وطالب أحد المسافرين بمحاسبة المسؤولين قائلاً “حدثت فضيحة. يجب محاسبة المسؤول وسبب التأخير والفوضى. الكلام والاعتذار لا يكلفان الحياة”. “

تأخير الرحلات

وقالت نورة العنزي “ومن ألغيت رحلاتهم وتأجيلها .. ما حدث لهم .. لا اعتذار .. ولا حتى تعويض لهم”. هل تعتقد أن رحلتي، التي كان من المفترض أن تكون 1 يوليو، هي الآن 2 يوليو ولا أعرف ما إذا كنت سأعود اليوم أم أنه سيكون هناك المزيد من الإلغاءات والتأخيرات

مطار الملك خالد يعلن انتهاء الأزمة

أعلن مطار الملك خالد، الجمعة، تخفيف أزمة الاكتظاظ في بعض صالات كبار الشخصيات بالمطار، ما أثار حالة من الغضب بين المسافرين.

وقال المطار ضيوفنا الأعزاء الذين يسافرون عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، نود أن نلفت انتباهكم إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تقديم خدمات لأكثر من 87 ألف مسافر (قادمون وصادرون) بالتزامن مع بداية موسم الصيف في خلال جميع صالات المطار دون إلغاء أي رحلات. لكن هذا الإعلان يهدف إلى شفاء شجاعة المسافرين الذين تقطعت بهم السبل، والذين تأخرت رحلاتهم لساعات وازدحمت في المطار.