مساند استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط

قال برنامج مساند إن استقدام عاملات المنازل الإندونيسيات سيكون متاحًا من خلال شركات الاستقدام التي تقدم خدمات الإيجار لعاملات المنازل فقط.

جاء ذلك ردا على الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، على استفسار مواطن عن كيفية استقدام موظفين في إندونيسيا.

استقدام عاملات منازل من اندونيسيا

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس، اتفاقية مشروع القناة الواحدة لإعادة فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية في المملكة في مختلف المهن، حيث سيكون التوظيف متاحًا من خلال شركات الاستقدام إلى جانب تاريخ توقيع الاتفاقية.

توحيد القناة المتعاقد عليها

هذا المشروع هو جزء من حماس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوحيد قناة توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، وتسهيل عملية التوظيف من إندونيسيا، وحماية حقوق جميع الأطراف في العلاقة التعاقدية، وتنويع جنسيات العمالة المنزلية. لتلبية متطلبات واحتياجات سوق العمل السعودي.