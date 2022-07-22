مستشارة أسرية إعلانات يوتيوب الخادشة تؤثر على سلوك الأطفال

وأكد المستشار الأسري والاجتماعي د. الهنوف الحقيل أن الإعلانات غير اللائقة على موقع يوتيوب تؤثر على سلوك الأطفال والمراهقين، ولا بد من إشراف الأسرة.

فيديو | المستشار الأسري والاجتماعي د. الهنوف الحقيل إعلانات “يوتيوب” غير اللائقة تؤثر على سلوك الأطفال والمراهقين، ويجب التحكم في الأسرة#day_news#الإخبارية pic.twitter.com/m06um2Fa5H

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 22 يوليو 2022

معلومات منحرفة

وتابع الحقيل، خلال مداخلة على قناة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن هذه الإعلانات تجعل الطفل يحصل على المعلومات بطريقة منحرفة، لذلك يجب التأكيد على السلوك الاجتماعي بشكل مناسب، وتجنب تشويه المعلومات. التفكير الذي يجعل الأطفال يلجأون إلى البحث عن معلومات خاطئة بنقرة زر واحدة على YouTube.

الإشراف ضروري

وشدد على ضرورة الإشراف المباشر وغير المباشر على الأطفال وتتبع ما يمتصه الأطفال في أدمغتهم.