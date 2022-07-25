مستشار النقل الخارجي يعكس حرص التعليم على استقرار المعلمين نفسيًّا

أكد المستشار التربوي عبد اللطيف الحمادي، أن وزارة التربية والتعليم أوفت برغبة 33 ألف معلم في حركة النقل الخارجي.

وأضاف، خلال تصريحات لراديو الإخبارية، أن الوزارة تريد الاهتمام بالبيئة التعليمية للمعلمين والمعلمات، مشيرا إلى أن حركة “النقابة” الخارجية تضمنت أكثر من 70٪.

الاستقرار الاجتماعي

وأضاف أن خطوة “التوحيد” مهمة للغاية من حيث الاستقرار الاجتماعي وتعكس اهتمام الوزارة بالاستقرار النفسي والاجتماعي للمعلمين.

وأشار الحمادي إلى أن الوزارة مهتمة بتحقيق الاستقرار الوظيفي للمعلمين باعتبارهم أساس العملية التعليمية.