مستشفى متنقل بسعة 50 سريرًا للحالات الطارئة في الحج

أعدت وزارة الصحة مستشفى ميداني متنقل في المشاعر المقدسة لرفع مستوى الاستعداد في حالة حدوث أي حالة طارئة ورعاية حجاج الله أثناء أداء مناسك الحج.

وقال إن المستشفى، الذي يضم طاقم طبي مؤلف من أطباء وممرضات واستشاريين، يقدم خدماته في منطقة عرفات والمناطق المحتاجة، بينما يضم قوة عاملة تصل إلى 100 عامل صحي.

مستشفى ميداني

وأشار إلى أن المستشفى الميداني المتنقل بسعة 50 سريراً منها 4 أسرة للعناية المركزة، ويقدم خدمات العناية المركزة للحالات الحرجة، وكذلك خدمات الطوارئ، مبيناً أن المستشفى مجهز بكافة التجهيزات اللازمة للحالات الطارئة. بالإضافة إلى أقسام المختبر والأشعة والصيدلة وغرفة العمليات المتنقلة.