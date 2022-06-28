مستقبل أخضر ونظيف.. الإمارات نموذج ملهم يحتذى به عالميا

من خلال نموذج تنافسي ملهم، تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات ثابتة نحو تشكيل مستقبل أخضر للعالم، قائم على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

أصبحت الإمارات نموذجاً عربياً مشرفاً برؤية واعدة للطاقة النظيفة. وجهُودها الدؤوبة ملموسة فِيْ مجال الطاقة المتجددة، كَمْا أشارت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فِيْ تقرير مطول.

ودعمت الصحيفة الأمريكية تقريرها بالأرقام والأدلة والجهُود التي تبذلها الإمارات مما جعلها فِيْ موقع بارز مكنها من احتلال موقع عالمي فِيْ التحول نحو الطاقة النظيفة.

مكانة عالمية رائدة

عززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالمياً فِيْ قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة من خلال إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات المحلية والإقليمية والعالمية لدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة فِيْ إطار النهضة التنموية الشاملة. تشهدها دولة الإمارات فِيْ مختلف المجالات والقطاعات.

يعد استخدام حلول الطاقة النظيفة أحد الركائز الأساسية للنموذج الإماراتي لتحقيق الحياد الكربوني، لضمان التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، باستثمارات تصل إلَّى 600 مليار درهم (أكثر من 163 مليار دولار) حتى عام 2050، إلَّى ضمان تلبية الطلب على الطاقة.

كَمْا تتضمن الاستراتيجية رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40٪، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة فِيْ إجمالي مزيج الطاقة المنتجة فِيْ دولة الإمارات إلَّى 50٪. منها 44٪ طاقة متجددة و 6٪ طاقة نووية.

كَمْا تعمل على تحقيق وفورات تعادل 700 مليار درهم (190 مليار دولار) حتى عام 2050، وتقليل انبعاثات الكربون من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70٪ خلال الثلاثين سنة القادمة.

مركز عالمي للطاقة الشمسية

أما بالنسبة للطاقة الشمسية. أعلنت الشركات العالمية التي توفر الطاقة المستدامة – ومقرها فِيْ الإمارات العربية المتحدة – عَنّْ إنشاء وتشغيل وصيانة العديد من محطات الطاقة الشمسية فِيْ المنطقة الحرة بجبل علي فِيْ دبي ؛ سيمكنها ذلك من الوصول إلَّى هدفها المتمثل فِيْ عدم وجود انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

يعتبر مصنع شمس 1 أيضًا أحد أكبر مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية. يهدف مشروع الطاقة الشمسية المركزة إلَّى توفِيْر 7٪ من احتياجات الطاقة المتجددة لإمارة أبوظبي.

فِيْ دبي، تم الإعلان عَنّْ أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة فِيْ العالم، بنظام إنتاج مستقل للطاقة الشمسية المركزة، بطاقة 1000 ميجاوات حتى عام 2030.

المجمع هُو أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة فِيْ العالم، ويتفوق على أكبر برج فِيْ العالم لإنتاج الطاقة الشمسية المركزة فِيْ المغرب بقدرة 150 ميغاوات.

يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع للطاقة الشمسية فِيْ العالم فِيْ موقع واحد وفقًا لنظام المنتج المستقل، وستصل طاقته الإنتاجية إلَّى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

تبلغ طاقة مشاريع الطاقة الشمسية العاملة حاليًا فِيْ المجمع 1310 ميغاواط باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية، وستصل إلَّى 13.3٪ من إجمالي الطاقة الإنتاجية على مراحل حتى الربع الأول من العام المقبل.

كَمْا يوجد فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة مصنع لإنتاج الهِيْدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، ومشروع محطة كهرومائية فِيْ حتا، ومشروع لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح.

استثمارات عابرة للقارات نظيفة

سلط تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الضوء على الجهُود الكبيرة التي تبذلها الإمارات فِيْ مجال الطاقة النظيفة، بينما تظل مستثمراً مؤثراً فِيْ قطاعي النفط والغاز.

تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكبر الممولين الحكوميين للطاقة النظيفة فِيْ العالم، وتسعى لأن تصبح مؤثرة فِيْ مصادر الطاقة المتجددة كَمْا هِيْ فِيْ النفط حاليًا.

منذ نوفمبر الماضي، عَنّْدما اتفقت دول العالم على تسريع خطط خفض الانبعاثات فِيْ قمة الأمم المتحدة، قالت الإمارات إنها ستمول تطوير ما يصل إلَّى آلاف ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية فِيْ عدد من دول العالم.

خصصت الإمارات 400 مليون دولار لتمكين انتقال الدول النامية إلَّى الطاقة النظيفة، وتعهدت بالمساعدة فِيْ توفِيْر الكهرباء الخضراء لـ 100 مليون أفريقي من جانبها، بمساعدة الولايات المتحدة.

كَمْا وعدت بجمع 4 مليارات دولار للاستثمار فِيْ التقنيات التي تحول الزراعة وإنتاج الغذاء بشكل أكثر توافقًا مع التخفِيْف من تغير المناخ.

استثمرت شركة مبادلة للاستثمار، المعروفة باسم الذراع الاستثمارية للطاقة المتجددة، أكثر من 20 مليار دولار فِيْ مشاريع الطاقة النظيفة منذ أن بدأت الاستثمار فِيْ مصادر الطاقة المتجددة فِيْ عام 2006، متجاوزة استثمارات الدول الأخرى أو صناديق التقاعد العامة، وفقًا لشركة الأبحاث Global SWF. مقرها فِيْ نيويورك.

على الرغم من أن استثمارات الإمارات فِيْ الأعمال المرتبطة بالنفط والغاز ستستمر حتى نهاية هذا العقد، فإن الإمارات العربية المتحدة، سابع أكبر منتج للنفط فِيْ العالم، ترغب فِيْ الاستثمار وتطوير المشاريع التي تولد ما يصل إلَّى 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة محليًا. وفِيْ الخارج، ما يعادل 4 أضعاف ما هُو متاح حاليًا والتزامات من مشاريع الطاقة الخاصة بها.

ولتحقيق هذا الهدف، تعمل حكومة الإمارات العربية المتحدة الآن على دمج شركة النفط الوطنية التابعة لها وشركة توليد الطاقة وشركة مبادلة لامتلاك ذراع الاستثمار والتطوير فِيْ مجال الطاقة المتجددة فِيْ البلاد، مصدر.

سيجمع هذا الدمج الأصول المتجددة معًا تحت علامة تجارية واحدة، ويساعد حكومة الإمارات على تحقيق صافِيْ انبعاثات صفرية.