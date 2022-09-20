كانت جبال اليمن موطنًا لبعض من أفضل حبوب البن فِيْ العالم لمئات السنين.

اعتمدت تجارة البن، التي كانت تاريخياً واحدة من أغلى السلع اليمنية وأثمنها، على البن اليمني حيث مرت هذه التجارة عبر موانئ المخا، التي حصلت منها قهُوة الشوكولاتة الشهِيْرة على اسمها، على البحر الأحمر إلَّى أوروبا.

وفقًا لموسوعة بريتانيكا، بدأت تجارة البن اليمني فِيْ القرن السادس عشر.

ولكن بسبب استمرار الحرب والحصار على مر السنين، تراجعت تلك التجارة وأصبحت القهُوة منتجًا تصديريًا قيمًا.

ما هُو حجم انتاج البن اليمني

وفقًا لتقرير نشرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) هذا العام، ينتج اليمن حاليًا كَمْية صغيرة نسبيًا من القهُوة سنويًا، تقدر بنحو 20 ألف طن، مقارنة بـ 400 ألف طن تنتجها إثيوبيا.

وكشف التقرير أنه على الرغم من ارتفاع قيمة صادرات البن اليمني من 8.5 مليون دولار عام 2016 إلَّى 17 مليون دولار عام 2022، إلا أنها لا تزال منخفضة القيمة.

“كَمْية إنتاج البن اليمني حسب الإحصائيات الحكومية تقدر بسبعة عشر ألف طن، لكنها ليست إحصائية دقيقة، ونرى أنه فِيْ السنوات الأخيرة تمت زراعة الكثير من مساحة البن، وهذا يؤكد زيادة الإنتاج فِيْ الآونة الأخيرة. قال رشيد شجاع وهُو تاجر قهُوة وصاحب محل درر “سنوات”.

لإحياء سمعة القهُوة اليمنية، يقوم العديد من المنتجين ورجال الأعمال المحليين بتجربة أنواع القهُوة المتخصصة لتقليل قيمتها السوقية.

يقول مؤسسو مقهى Dorar Specialty Coffee Shop، الذي يبيع حبوب البن والقهُوة، إنهم يعملون لضمان أن منتجهم يلبي المعايير الدولية ويأملون أن يقتحم الأسواق فِيْ آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

أفضل أنواع حبوب البن

وتشمل بعض جهُودهم البحث عَنّْ أجود أنواع الحبوب، والتعاقد مع “نوادل القهُوة” لاختبار الذوق واستخدام العبوات الفاخرة.

وفِيْ الوقت الذي تهدف فِيْه إلَّى زيادة الصادرات، قال شجاع إنهم يتوسعون أيضًا فِيْ السوق المحلية من خلال فتح المقاهِيْ وتشجيع اليمنيين على استكشاف طرق جديدة لصنع القهُوة.

وتابع فِيْ إطار الجهُود المبذولة لإحياء تراث وثقافة البن اليمني وربطه بالمعايير العالمية، تم افتتاح العديد من المحلات التجارية ومقاهِيْ القهُوة المتخصصة، وتم إنتاج قهُوة يمنية عالية الجودة بمعايير عالمية.

صرح أحد سكان صنعاء أنه متحمس لرؤية العلامات التجارية للقهُوة المحلية تظهر فِيْ جميع أنحاء المدينة.

وقال صالح الهادي “تعدد المشاريع التي تم افتتاحها مؤخرا، والأولوية كانت Mocha Hunters. عرفنا أنواع البن اليمني بعدة أنواع منها بن الحرازي والهُواري والعديني والعديني. Haimi، لذلك لدينا الآن نوع من الخبرة فِيْ اختيار جودة ومذاق القهُوة “.

لكن المنتجين المحليين يواجهُون معركة شاقة مع العديد من التحديات التي تفرضها الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.

المزاد الوطني للقهُوة اليمنية

قال بكر النصيري مدير المزاد الوطني للقهُوة اليمنية “فِيْ الآونة الأخيرة اختفت ثقافة شرب القهُوة فِيْ اليمن، وتحول الناس إلَّى الشاي، ووجود مثل هذه المقاهِيْ أولاً يعَنّْي أن لها إيجابيات كثيرة جداً. لأنه يعيد ثقافة القهُوة كَمْشروب اجتماعي “.

وتابع “الصادرات تتراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف طن بسبب الحرب. وكان للحرب أثر سلبي على الصادرات بسبب الحصار وكذلك لارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج”.

وصمدت إلَّى حد كبير هدنة توسطت فِيْها الأمم المتحدة بين التحالف والحوثيين منذ أبريل نيسان. وتبذل الأمم المتحدة جهُودا لتمديد وتوسيع اتفاقية الهدنة التي تنتهِيْ فِيْ أوائل أكتوبر تشرين الأول.