مستقبل التجارة العالمية.. محفوف بالمخاطر والأزمات والصدمات

وسط المخاطر السلبية الحالية على الاقتصاد العالمي، تتزايد النظرة التشاؤمية لمستقبل التجارة العالمية.

قالت نجوزي أوكونجو إيويالا، رئيسة منظمة التجارة العالمية، فِيْ مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، الثلاثاء، على هامش قمة التكَيْفَ الأفريقية فِيْ روتردام، إن مزيجًا من الاضطرابات التجارية سيستمر فِيْ إلقاء بظلاله على الاقتصاد العالمي. الانتعاش، بقيادة الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي لا تزال تؤجج الأزمة المتصاعدة. فِيْ أسواق الطاقة والغذاء العالمية.

وأشار إيويلا إلَّى أن الاختناقات لا تزال تعاني من ممرات الشحن، وأن طوابير سفن الحاويات المنتظرة خارج موانئ بحر الشمال الألمانية قد زادت فِيْ الأسابيع الأخيرة.

وأوضح المسؤول أنه فِيْ الوقت نفسه، يستمر إغلاق بعض أكبر المدن والموانئ ومراكز التصنيع فِيْ العالم، بسبب نهج “صفر كوفِيْد” الذي تتبناه الصين لمكافحة جائحة كورونا.

قال إيويلا “إن التوقعات ليست واعدة”، حيث كشف سوء الأحوال الجوية هذا الصيف عَنّْ التأثير المدمر الذي يمكن أن يخلفه تغير المناخ على سلاسل التوريد فِيْ العديد من أكبر الاقتصادات فِيْ العالم.

وأضافت “نحن فِيْ بيئة محفوفة بالمخاطر. ما زلنا نواجه أزمات متعددة وصدمات خارجية”.

وفِيْ يوليو الماضي، أظهر تقرير “مستقبل التجارة 2022″، الذي كشف عَنّْه مركز دبي للسلع المتعددة، أن ملامح الحقبة الجديدة من التعددية سترسمها ثلاثة تحولات أساسية فِيْ الاقتصاد العالمي، وهِيْ رفع الحواجز التجارية. بالتزامن مع رغبتها فِيْ الحد من الحمائية وزيادة التضخم. ستصبح البنوك المركزية أكثر جرأة فِيْ سياساتها لمكافحة ارتفاع الأسعار، وستتأثر التجارة العالمية بأزمة المناخ.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن تنمو التجارة العالمية بوتيرة أبطأ خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق، ولا تزال النظرة المتفائلة قائمة على الرغم من القضايا التي تحتل الصدارة حاليًا على الساحة العالمية، مثل تداعيات … الحرب فِيْ أوكرانيا وتفشي الوباء. تشهد تجارة السلع حاليًا نموًا مدفوعًا بالطلب المكبوت الناجم عَنّْ الصدمة التي أعقبت تفشي الوباء، ومن المتوقع أن يتبع ذلك انتعاش فِيْ تجارة الخدمات.

قدم تقرير مستقبل التجارة 2022 عدة توصيات، من بينها زيادة تبادل المعلومات من خلال الاتصالات (بما فِيْ ذلك من خلال كل من التقنيات التقليدية والجديدة) تبسيط العمليات التجارية ورقمنتها توسيع وتنويع الائتمان بين الشركات. والشكوك المتعلقة بالمناخ أثناء الإنتاج، والاستمرار فِيْ إعطاء الأولوية لسد فجوات التمويل التجاري، وتعزيز التجارة وتعزيزها كأولوية قصوى، واستخدام القروض المصرفِيْة التي تضمنها الحكومة لشراء المستحقات التجارية وضخ السيولة فِيْ سلاسل التوريد، وتحسين الأداء اللوجستي، وتقليص التجارة أخيرًا التكاليف من خلال زيادة كفاءة المعاملات الجمركية.