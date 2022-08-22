مستقبل غامض وجوع.. سيناريوهات مرعبة للتضخم فِيْ أفريقيا

تشهد القارة السمراء ظروفًا اقتصادية صعبة مؤخرًا، مما دفع الاقتصاديين إلَّى رفع توقعات التضخم فِيْ العديد من الاقتصادات الكبرى فِيْ جميع أنحاء إفريقيا.

أظهر استطلاع أجرته وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن دولاً من بينها غانا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا ستشهد تضخماً أعلى مما كان متوقعاً هذا العام. كانت أنغولا هِيْ الدولة الوحيدة التي تم خفض توقعاتها.

كان التغيير الأبرز فِيْ التوقعات لمتوسط ​​التضخم على مدار العام فِيْ غانا، حيث ارتفعت التوقعات إلَّى 26.6٪ من 19.1٪ فِيْ الاستطلاع السابق الذي أجري فِيْ مايو.

تسارع التضخم فِيْ غانا فِيْ يوليو إلَّى 31.7 فِيْ المائة، وهُو أسرع وتيرة منذ 19 عامًا، مدفوعًا بأسعار النقل والغذاء.

ستزداد توقعات ارتفاع التضخم مع ضعف العملات والحاجة إلَّى استمرار تشديد السياسة النقدية فِيْ القارة.

ارتفع التضخم فِيْ نيجيريا، أكبر اقتصاد فِيْ إفريقيا، إلَّى أعلى مستوى فِيْ 17 عامًا تقريبًا فِيْ يوليو، بسبب ارتفاع تكاليف الخبز والحبوب والغاز والنقل.

ورفع الاقتصاديون توقعاتهم خلال العامين المقبلين فِيْ الاستطلاع، فِيْ حين بلغ متوسط ​​التضخم 18٪ فِيْ 2022 و 14.6٪ فِيْ 2023 ارتفاعا من 15.8٪ و 13.6٪ فِيْ الاستطلاع السابق.

وبحسب “اقتصاديات التجارة”، فإن أعلى 10 معدلات تضخم فِيْ أفريقيا، وعلى رأسها زيمبابوي التي سجلت 257٪ فِيْ يوليو 2022، تليها السودان 149٪ فِيْ يونيو 2022، وإثيوبيا فِيْ المركز الثالث بنسبة 33.5٪ فِيْ يوليو 2022.

وجاءت غانا فِيْ المركز الرابع مسجلة 31.7٪ خلال يوليو 2022، تليها سيراليون بنسبة 28٪ خلال يونيو 2022، ثم ملاوي فِيْ المركز السادس، حيث بلغ معدل التضخم 24.6٪ خلال يوليو 2022.

فِيْ المركز السابع، جاءت أنغولا بتضخم بلغ 21.4٪ خلال يوليو 2022، ثم نيجيريا فِيْ المركز الثامن، حيث بلغ معدل التضخم 19.64٪ خلال يوليو 2022، وفِيْ المركز التاسع جاءت رواندا بنسبة 19.6٪ خلال يوليو 2022، وفِيْ المركز العاشر. وجاءت بوروندي مسجلة تضخمًا بنسبة 19.06٪ خلال شهر يوليو 2022.

التضخم مشكلة تعاني منها معظم دول العالم، وتحدث عَنّْدما يرتفع المستوى العام للأسعار، حيث تكون العملة أقل قيمة من ذي قبل، وبالتالي يعكس التضخم انخفاضًا فِيْ القوة الشرائية، وخسارة فِيْ القيمة الحقيقية فِيْ الصرف ووحدة الحساب داخل الاقتصاد.

الانكَمْاش هُو عكس التضخم، وهُو انخفاض مستمر فِيْ المستوى العام لأسعار السلع والخدمات. يتم قياس كل من الانكَمْاش والتضخم من حيث النسبة المئوية.