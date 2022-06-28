“مستقبل كوزمين مع الاتحاد بعد خسارة الدوري”.. تطورات رسمية خطيرة

لا يوجد صوت يعلو داخل نادي الاتحاد فِيْ الوقت الحالي، باستثناء مستقبل الروماني كوزمين كازانترا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد نهاية الموسم الرياضي 2022-2022.

بعد بداية رائعة تحت قيادة كوزمين، فِيْ موسم 2022-2022، هبط أول فريق كرة قدم لنادي الاتحاد، بشكل مخيف، فِيْ الأسابيع الأخيرة، ليخسر رسميًا جميع البطولات.

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وأنهى العميد دوري المحترفِيْن السعودي 2022-2022، فِيْ المركز الثاني خلف فريق الهلال لكرة القدم الأول لنادي الهلال “البطل”.

مستقبل كونترا كوزمين مع نادي الاتحاد ..

وفِيْ هذا السياق، كشف الصحفِيْ الرياضي قصي نقادي، المقرب من الغرفة الاتحادية، عَنّْ “اختلاف كبير” فِيْ الرأي داخل مجلس إدارة النادي، برئاسة أنمار الهِيْلي، بشأن مستقبل كوزمين.

وأشار منتقدي فِيْ تغريدة عبر حسابهم على موقع التدوين الصغير “تويتر”، اليوم الثلاثاء، إلَّى أن ملف تجديد عقد المدرب الروماني مع فريق كرة القدم الأول بقلعة العميد لم يتم حله بعد.

وأوضح الإعلامي الرياضي أن بعض أعضاء مجلس الإدارة يؤيدون بقاء كوزمين فِيْ الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، فِيْ الموسم الرياضي الجديد، وآخرون يعارضون، ويلتزمون بتعيين مدير فني آخر.