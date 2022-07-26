مستلزمات الاطفال حديثي الولادة

مستلزمات الأطفال حديثي الولادة ،تحضير حقيبة الانجاب الخاصة بك أمر يشغل بال كل مرأة حامل وينبغي التجهيز لذلك اليوم منذ اخر الشهر السابع، لأن الولادة قد تحدث في أي وقت غير معروفة وكذلك يجب عدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتجهيز أغراض حقيبة طفلك أيضًا تحسبًا لعملية الولادة المبكرة، ومن الأغراض تعتبر ملابس المولود أهم الأغراض التي يجب عليك وضعها في حقيبة الولادة.

مستلزمات الأطفال حديثي الولادة

عندما تريد الأم إعداد قائمة بإمدادات الأطفال حديثي الولادة، يجب أن تفكر في جميع الأنشطة التي يحتاجها الطفل بالإضافة إلى الموسم الذي ولد فيه. من بين مستلزمات الأطفال حديثي الولادة ما يلي

أساسيات الرضاعة الطبيعية

هناك قائمة مميزة يمكن للأم من خلالها التعرف على كل الأفكار التي تحتاجها في مجال الرضاعة الطبيعية، وهذه القائمة هي كالتالي

ملابس التمريض

يجب اختيار الملابس الخفيفة وخاصة للنساء المرضعات، بالإضافة إلى اختيار الملابس الخاصة بالرضاعة والكريمات الخاصة بحماية الحلمة.

مضخات الثدي

هناك أنواع كثيرة منها قد تكون يدوية أو كهربائية، فتختار الأم الأفضل منها والمناسب لها.

معقمات

عندما ترضع الأم، يجب عليها تحضير التعقيم المناسب للحلمة من أجل توفير السلامة للطفل وعدم تعرضه لأي ضرر.

الحليب

إذا كانت تغذية صناعية فيجب إحضار جميع المستلزمات المتعلقة بها، مثل اختيار نوع الحليب المناسب الذي يكتبه الطبيب، ونحو ذلك.

لوازم بياضات السرير

يجب أن تخطط الأم للمنطقة المناسبة لنوم الطفل، لكن الأفضل للمولود أن ينام في غرفة الأم خاصة في الأشهر الأولى، وبالتالي يجب الحفاظ على المنطقة التي ينام فيها الطفل بالإضافة إلى توفيره. مجموعة من الأشياء اللازمة لذلك، ومنها ما يلي

بطانيات وأغطية الأطفال

البطانية أو الغطاء الذي لا يحتوي على نسالة وبالتالي يجب أن يكون من القطن الناعم، بالإضافة إلى ضرورة اختيار الألوان الفاتحة والأغطية التي تجف بسرعة لتوفير الراحة التامة للطفل.

ناموسية

يجب على الأم حماية الطفل من خلال حمايته من البعوض، وبالتالي يمكن تجهيز ناموسية توفر الحماية اللازمة للطفل من لدغات البعوض.

مراقبة الطفل

عند وجود غرفة خاصة للطفل، يجب على الأم شراء الأجهزة المسؤولة عن مراقبة الطفل.

مستلزمات حفاضات

عندما تفكر الأم في شراء مستلزمات الأطفال حديثي الولادة، فإن أول ما يخطر ببالها هو الحفاضات، وبالتالي يجب أن تكون لطيفة ومناسبة لبشرة الطفل. هناك أنواع عديدة في السوق، ولكن يجب اختيار الأفضل. هناك بعض المستلزمات الخاصة بالحفاضات ومنها ما يلي

حفاضات

حفاضات القطن هي الخيار المناسب والآمن لجلد الطفل، ولكن يجب الحرص على تغيير الحفاض فور تلوثه، ومن أجل ذلك يجب شراء كمية مناسبة.

كريم الطفح الجلدي

يجب شراء هذا الكريم عالي الجودة وحفظه في مكان آمن بعيدًا عن أيدي الأطفال واستخدامه حسب توجيهات الطبيب.

مناديل مبللة

يجب الحرص دائمًا على تنظيف مؤخرة الطفل بشكل صحيح ورفق حتى يمكن إعطاء بشرته الرطوبة اللازمة بالإضافة إلى الرائحة المنعشة.

لوازم نقل الأطفال

يجب على الأم تجهيز جميع الأدوات التي يحتاجها الطفل في حالة الخروج حتى تكون على أتم الاستعداد. وبالتالي، يمكن وضع الكنغر وأرجوحة الأطفال بالإضافة إلى الكرسي الهزاز والعربة وغيرها من الأمور المتعلقة بنقل الأطفال والمتوفرة في الأسواق بمختلف الأشكال والأحجام.

مستلزمات الأطفال حديثي الولادة في الصيف

هناك مجموعة من المستلزمات التي تحتاجها الأم إذا كانت ولادتها في الصيف، منها ما يلي

سترات الأطفال

يجب أن تختار الأم السترات المريحة للطفل، والتي تتكون من قطعة واحدة وبها مجموعة من الأزرار الانضغاطية لتسهيل فتحها.

ملابس نوم

يحتاج المواليد الجدد إلى بدلات نوم مناسبة، خاصة في الشهرين الأولين بعد الولادة.

حاجب الشمس لعربة الأطفال

هذا مطلوب فقط في حالة السفر حيث يجب شراء حاجب الشمس وتثبيته جيدًا على عربة الأطفال لتوفير الحماية اللازمة له وعدم التعرض لضربة الشمس.

قبعات الصيف

يجب اختيار القبعات ذات الحافة لأنها مناسبة جدًا للطفل وتوفر الحماية اللازمة لعينيه من أشعة الشمس.

قماش اعوج

بعض الكراسي المتحركة وعربات الأطفال التي تعلق على الأطفال مصنوعة من قماش صناعي، وهذا لا يصلح للطفل لأنه يجعله يتعرق. أما الأغطية القطنية فهي تمنح الطفل البرودة الكاملة في الصيف.

كريم واقي من الشمس

يجب على الأم استشارة الطبيب قبل الحصول على أي نوع من واقي الشمس حتى يمكن استخدامه بثقة على بشرة الطفل.

مستلزمات الشتاء للأطفال حديثي الولادة

في هذا الموسم تنخفض درجة الحرارة كثيرًا، وبالتالي يصعب على الطفل الحصول على الدفء المناسب، ويجب أن تكون الأم مستعدة لذلك وتوفر له الملابس التي تساعده على ذلك. لذلك لابد من تجهيز مجموعة من مستلزمات الشتاء تشمل ما يلي

لحاف طفل

هناك العديد من الأحجام والألوان والأنواع المختلفة، ولكن يجب عليك اختيار النوع الناعم.

الشراشف والبطانيات

يجب اختيار الجودة العالية ويجب أن تكون خفيفة مع غطاء آخر حتى يمكن لف الرضيع بها.

جاكيتات بأكمام كاملة

يمكن اختيار الجاكيتات القطنية لأنها تناسب الطفل وتوفر له الدفء المناسب، بالإضافة إلى ارتداء ملابس أخرى عليها.

ملابس حرارية

يحتاج المواليد الجدد إلى الدفء وبالتالي يجب على الأم شراء سترات وسراويل حرارية حتى يحدث ذلك.

كارديجان

يجب أن تكون السترة الصوفية هي آخر طبقة من الملابس التي يرتديها الطفل في الشتاء، ويجب مراقبة جلد الطفل بانتظام لأن الصوف يمكن أن يسبب طفح جلدي.

أغطية الرأس وأحذية الصيف

تأتي معظم السترات التي تشتريها الأم مع قبعات وجوارب لتتناسب بشكل مثالي مع ملابس الطفل ويجب على الأم ارتداء زوج من الجوارب قبل ارتداء الحذاء.

أساسيات حديثي الولادة الموسمية

إذا كان تاريخ ولادة الطفل موسميًا أو في وجود رياح موسمية، في هذا الوقت، يجب تقليل الملابس. من بين المستلزمات التي تم شراؤها ما يلي

جاكيتات قصيرة الأكمام للأطفال

يجب أن ترتدي الأم سترات الأطفال حديثي الولادة المكونة من 5-6 أزواج لأنها مثالية في هذا الوقت.

ملابس نوم

يجب اختيار الملابس الفضفاضة لأنها تناسب الطفل في الفترات الموسمية خاصة عندما تكون من القطن لأنها مناسبة من حيث التجفيف والغسيل.

سترات قطنية

في حالة برودة الجو في الأيام الموسمية، في هذا الوقت، يمكن ارتداء سترات قطنية على الطفل.

طارد الحشرات

يجب على الأم استشارة الطبيب قبل شراء طارد الحشرات، بالإضافة إلى ضرورة شراء مسحوق مانع للحرارة، وهذه الأشياء كلها توفر الحماية اللازمة للطفل من التعرض للطفح الجلدي والبعوض.

أكثر ما يهم الوالدات اللواتي يقمن بعملية الولادة في الشتاء، هي تدفئة الجنين، وهذا الطقس ربما يحتاج حاجيات أكثر، حتى يشعر مولودك بالدفء والراحة، إذ إن درجة تحسس الأطفال الرضع بالطقس ترتفع لضعف مناعتهم، لذلك فإن تدفئة الرضع ولبسهم ملابس مناسبة للطقس تمنع الإصابة بمجموعة كبيرة من الأمراض والمشاكل الصحية.