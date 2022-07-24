مستندات إثبات استقلالية المسكن حساب المواطن ca.gov.sa التسجيل فِيْ حساب المواطن للفرد المستقل

كرر برنامج حساب المواطن التأكيد على أهمية الإلحاق وثائق تثبت استقلالية المنزل باسم المواطن بالنسبة للشخص المستقل، ووفقًا لبعض ضوابط وشُروطْ صرف الدعم الاقتصادي التي وافقت عليها الوزارة مؤخرًا، استمرت أيضًا الحاجة إلى تقديم مستندات الاستقلال السكني باسم مقدم الطلب، والتي تشمل عقد الإيجار. . ، أو سند ملكية المنزل، أو إثبات سكن جامعي أو معهد، وإضافة الشخص باعتباره معالًا لرب الأسرة، وتسجيل حساب المواطن مؤقتًا حتى يتم تقديم المستندات لتأكيد الاستقلال من كل شخص تم تسجيله مسبقًا فِيْ برنامج حساب المواطن.

تاريخ انتهاء صلاحية إثبات الاستقلال السكني

أعلن برنامج حساب المواطن عن تاريخ انتهاء صلاحية اعتماد استقلالية سكن الشخص الطبيعي فِيْ برنامج حساب المواطن، وبناءً على اللوائح الصادرة مؤخرًا، يجب على الشخص إثبات استقلاله السكني، قبل تاريخ 10 يونيو 2023 م قبل تقديم المستندات المطلوبة لتقديم الدعم للمستفِيْدين المستقلين من البرنامج.

وثائق تثبت استقلالية المنزل باسم المواطن

وصف حساب المواطن المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية الإقامة فِيْ برنامج حساب المواطن، وكانت المستندات الخاصة بإثبات استقلالية الإقامة كالتالي

عقد إيجار موحد باسم مقدم الطلب الفرد.

إثبات سكن جامعي أو أكاديمي أو عسكري.

يجب أيضًا إحضار شهادة ملكية المنزل باسم مقدم الطلب.

فِيْ حين أوضح الحساب أنه فِيْ حالة عدم توفر البيانات اللازمة، سيتم إضافة المستفِيْد باعتباره معالًا لرب الأسرة وليس كشخص مستقل.

تسجيل حساب مواطن لشخص مستقل

حدد برنامج حساب المواطن أنه يمكن لأي شخص التسجيل فِيْ حساب منفصل، والإجراءات التي يجب اتباعها لإكَمْال هذه المهمة هِيْ كَمْا يلي