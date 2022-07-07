مسجد الخيف يستقبل الحجيج في يوم التروية

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، الحجاج القادمين إلى منى بمسجد الخيف للصلاة، بعد انتهاء استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله بعد ذلك بعامين. تم إغلاقها بسبب جائحة كورونا حيث تبلغ مساحتها (15،181) متر مربع وتتسع لـ (18،000) ألف من المصلين، وتم تجهيزها بمراتب جديدة وتوفير كافة سبل الأمان والراحة لهم.

اكتملت جميع الاستعدادات

وبينت الوزارة أنها قامت بجميع الاستعدادات اللازمة من خلال شركات الصيانة والتشغيل والنظافة التي أنهت أعمال تجهيزها بكافة المستلزمات التي تحتاجها من أثاث جديد وتكييف وصيانة على مدار 24 ساعة وتوفير المعقمات. وأقنعة، وإطلاق برامج توعوية وتوجيهية طوال أيام الحج، تحقيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائما على توفير كافة الوسائل والإمكانيات للحجاج لأداء مناسكهم براحة وهدوء في جو من الإيمان.

تجهيز مسجد الخيف

وتضمنت التجهيزات تجهيز المكان لعدادات التوعية الإسلامية وأكشاك الفتوى وزيادة عدد الشاشات الإلكترونية وتكليف شركات صيانة للعمل على مدار الساعة للتنظيف والصيانة ومشرفين ميدانيين لأعمال الصيانة وصيانة 2065 دورة مياه للرجال والنساء. مع العلم أنها مصممة خصيصًا لهذا المشروع لمواصفات الفولاذ المقاوم للصدأ المثقوب الخاص الذي يمنع الماء والأوساخ من التجمع ويساعد على سرعة الصرف ويحافظ على دورة المياه جافة وبدون عوائق لمواكبة الاستخدام المتكرر وخلق بيئة صحية لمستخدميها الحجاج، بما في ذلك هؤلاء مخصص لذوي المظاهر الخاصة، وتعمل الشركات المتخصصة على صيانة ونظافة المسجد ومرافقه.

مسجد الخيف محط أنظار ورعاية الخلفاء المسلمين عبر التاريخ، كما شهد في عهد الدولة السعودية أكبر توسعة في تاريخها عام 1407 هـ حيث بلغت مساحته الإجمالية (38205) ألف متر مربع. مترًا، يتكون من مسجد تبلغ مساحته 15181 ألف متر مربع، ويتسع لـ (18000) ألف مؤمن، وله أربعة منارات.

صيانة وترميم وتقوية المسجد.

الجدير بالذكر أن الوزارة بمتابعة وزير الشؤون الإسلامية الذي يشرف على أعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية عددًا من المشاريع التطويرية للمسجد، بما في ذلك صيانة وترميم وتقوية ومعالجة الهيكل الإنشائي وإطلاق أكبر مشروع في تاريخ المسجد وهو مشروع نوعي لتحديث وتطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء في المسجد والذي يتم تنفيذه من 100٪ مرتين في السنة. ساعة، وتضم 410 مكيفًا من النوع المنفصل، بالإضافة إلى 14 جهازًا ضخمًا لتنقية الهواء وتبريده، و 20 مروحة تقوم بإخراج الهواء النجس.