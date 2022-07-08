مسجد نمرة .. هنا صلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً

مع شروق يوم التاسع من ذي الحجة يبدأ حجاج بيت الله بالتوافد على مسجد نمرة الذي يعد من أهم المعالم الإسلامية في شعار عرفات وفيها حجاج بيت الله. يؤدي الله صلاتي الظهر والعصر يوم عرفة معًا والقصيرة، اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم.

بُني المسجد في المكان الذي ألقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة في حجة الوداع في بداية الخلافة العباسية في منتصف القرن الثاني الميلادي. ج. والسلام من الوقوف عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم “وقفت هنا وعرفات كل شيء إلا بطن أرنه”.

في عهد الدولة السعودية، وتحديداً في عهد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – شهد المسجد توسعه الأكبر ليصبح ثاني أكبر مسجد في منطقة مكة المكرمة بعد المسجد الكبير، في تكلفتها 237 مليون ريال، بطول 340 متر من الشرق إلى الغرب، وعرض 240 متر من الشمال إلى الجنوب، ومساحة تزيد عن 110 ألف متر مربع، بالإضافة إلى ساحة مظللة خلف المسجد، وهي مساحة. تبلغ مساحتها 8000 متر مربع، ليؤوي بعد هذا التوسع حوالي 400000 مؤمن، ويوجد بها ستة مآذن بارتفاع 60 مترًا لكل منها، ولها ثلاثة قباب وعشرة مداخل رئيسية تحتوي على 64 بابًا، وتحتوي على غرفة راديو خارجية. مجهزة لبث خطبة وصلاة الظهر والعصر يوم عرفات مباشرة عبر الأقمار الصناعية.

أكملت وزارة الشئون الإسلامية الأعمال الفنية للمسجد من حيث الصيانة والتشغيل والنظافة وتجهيزه بالسجاد الفاخر ومتابعة مشروع تطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء وصيانة المولدات والكاميرات لمتابعة. في تقديم كافة الخدمات وفق أعلى معايير الجودة مما يضمن أداء الحجاج مناسكهم بسلام وهدوء.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المشاعر المقدسة تعالج وتطور وتحدث أجهزة التكييف وأنظمة تنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف في المشاعر المقدسة، من خلال 60 وحدة هواء مركزي. تكييف. التي تنتج هواء نقي 100٪، و 122 مروحة طرد مركزي للهواء النجس بقدرة كافية لتغيير الهواء مرتين في الساعة، و 494 وحدة تكييف هواء بعجلات منفصلة، بينما تم تركيب 13 وحدة تكييف في مسجد الخيف. تنتج 100٪ هواء نقي، و 30 مروحة فراغ قادرة على تغيير الهواء مرتين في الساعة، و 214 وحدة تكييف سقف منفصلة.

علامات مسجد نمرة مكة – مكة المكرمة، موسم الحج