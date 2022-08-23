مسح انكَمْاش نشاط الشركات فِيْ منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي

كشف مسح يوم الثلاثاء أن النشاط التجاري انكَمْش للشهر الثاني على التوالي فِيْ أغسطس بعد أن أجبرت أزمة تكلفة المعيشة المستهلكين على خفض الإنفاق، بينما أضرت قيود العرض بالمصنعين.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لمديري المشتريات، وهُو مقياس جيد لقوة الاقتصاد الكلي، إلَّى 49.2 فِيْ أغسطس من 49.9 فِيْ يوليو، أعلى بقليل من متوسط ​​التوقعات فِيْ استطلاع لرويترز لانخفاض أكبر بمقدار 49.0.

تشير القراءة الأقل من 50 إلَّى انكَمْاش، والتقدير الأولي لشهر أغسطس هُو الأدنى منذ فبراير 2022.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي نموا بنسبة 0.2 بالمئة هذا الربع.

انخفض مؤشر مديري المشتريات، الذي يغطي قطاع الخدمات البارز فِيْ المنطقة، إلَّى 50.2 من 51.2، أعلى بقليل من المستوى بين النمو والانكَمْاش وأقل من توقعات رويترز البالغة 50.5.

انخفض نشاط التصنيع مرة أخرى الشهر الماضي. انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلَّى 49.7 من 49.8، وهُو أدنى مستوى منذ يونيو 2022، فِيْ حين سجل المؤشر، الذي يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المركب، 46.5 مقارنة بـ 46.3 فِيْ يوليو.